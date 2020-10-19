崑崙關大捷 鼓舞軍民抗戰必勝信心

崑崙關戰役，又稱血戰崑崙關，是1939年12月在廣西南寧東北的崑崙關發生的大型山地作戰，由號稱「鐵軍」的中國第一支機械化部隊—國民革命軍陸軍第五軍，與日軍第五師團之間展開會戰。經過激烈戰鬥，國民革命軍陸軍第五軍犧牲14000餘人，殲滅日軍第五師團第二十一旅團。崑崙關大捷，開創了對日抗戰以來攻堅勝利的戰例，鼓舞了中國軍民「抗戰必勝」的信心，成為與台兒莊、平型關戰役同享盛譽的抗戰名篇。

1939年11月15日，日軍在北海灣龍門港登陸，攻占欽州、防城後，以一個師團又一個旅團的兵力，於24日沿邕欽公路北犯，侵占南寧。

崑崙關距廣西首府南寧市50公里，是南寧北面的門戶和屏障；日軍只需扼守崑崙關，便可輕鬆阻擊南下的中國軍隊，孤立南寧，達到切斷中國西南國際補給線的目的。

日本參謀本部強調「一旦進入南寧，以該地為基地，則交通四通八達，遠可通往廣東、湖南、貴州、雲南，無須置重兵於東京灣附近，即可以完成作戰目的。」所以，日軍占領南寧後，便派兵強攻高峰隘、崑崙關兩大咽喉要塞。12月4日，日軍占領崑崙關。

7日，蔣介石決定「攻略崑崙關而後收復南寧」，總指揮白崇禧下達第一號反攻令：以北路軍第五軍主攻崑崙關，由杜聿明軍長率領的第五軍（當時中國最精銳的機械化部隊，號稱「鐵軍」）做為主力，攻堅崑崙關。

12月16日，杜聿明在陣前召開第五軍團長以上軍事會議，制定崑崙關總攻作戰計畫，在砲火的掩護下，中國軍隊向崑崙關發動第一輪攻擊。18日下午，日軍戰機飛抵我方上空盤旋，並對國軍陣地進行轟炸掃射。此時，在後方一處高地上，一個外形被掩飾成土包的地洞裡，杜聿明透過遠程觀測鏡，看到中國軍隊一直破不開敵軍的防線，反而傷亡慘重，隨即下令改變進攻方式，採取「關門打虎」的包圍全殲戰術，用正面部隊佯攻敵軍主力，兩翼部隊則迂回攻占崑崙關周邊高地的敵軍陣地。

經過18天的激戰，至12月31日，日軍被迫向九塘方面退卻，崑崙關戰役勝利結束。據日本戰後公布的材料說，此役日軍第十二旅團班長及軍官死亡達85%以上，士兵死亡4000餘人；旅團長中村正雄少將在崑崙關南5公里的九塘被擊斃。在中村正雄屍身上搜出一本日記本，寫到：「帝國皇軍第五師第二十一旅團之所以在日俄戰爭中有『鋼軍』稱號，那是因為我的頑強戰勝了俄國人的頑強。但是，在崑崙關我應該承認，我遇到了一支比俄國軍隊更頑強的軍隊。」

國軍從1939年12月18日開始發起總攻，至12月31日，14天時間，擊斃日軍4000餘人，擊傷數千人，俘虜日軍102人；但國軍也付出了傷亡14000多人的沉重代價。