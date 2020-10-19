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崑崙關戰役博物館 血色雄關民族魂

聯合報 / 記者胡明揚／專題報導
廣場白色和平鴿雕塑，告訢世人要珍愛和平。 圖／本報廣西南寧傳真
廣場白色和平鴿雕塑，告訢世人要珍愛和平。 圖／本報廣西南寧傳真

崑崙關戰役博物館，坐落在崑崙關戰役遺址中的領兵山上，由著名抗日將領戴安瀾將軍長子戴復東設計，是廣西首座抗戰專題博物館，建築面積約4890平方米，2008年12月建成開放，2015年9月1日重新布展，推出「血色雄關民族魂」專題展。匯集了抗戰珍貴史料、文物，凝聚了多位抗戰研究專家的心血。

崑崙關戰役博物館，匯集了抗戰珍貴史料及文物。 圖／本報廣西南寧傳真
崑崙關戰役博物館，匯集了抗戰珍貴史料及文物。 圖／本報廣西南寧傳真

在博物館序廳中央，立著一座大型山體浮雕，代表崑崙關戰役是一場山地攻堅戰；戰爭的瞬間和英雄們的身影化為雕塑，凝固在山巒之中，象徵著勇於抗爭，英勇頑強的民族精神與山河同在的不朽。大山上七個古銅色的大字－血色雄關民族魂，是整個展覽的主題。

博物館展覽分為序廳、中國人民抗戰展廳、崑崙關戰役展廳、廣西與抗戰展廳、緬懷英烈展廳五部分，以崑崙關戰役為重點，結合近1000組珍貴文物及歷史照片，和30多分鐘真實的歷史影像史料，設有「轟炸南寧」、「大型電子沙盤」、「岩洞指揮部」、「崑崙關戰役復原」等場景，翔實、全面、生動地再現和反映了中國抗戰史縮影，崑崙關戰役以及廣西與抗戰的歷史。

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崑崙關戰役博物館 血色雄關民族魂

崑崙關戰役博物館，坐落在崑崙關戰役遺址中的領兵山上，由著名抗日將領戴安瀾將軍長子戴復東設計，是廣西首座抗戰專題博物館，建築面積約4890平方米，2008年12月建成開放，2015年9月1日重新布展，推出「血色雄關民族魂」專題展。匯集了抗戰珍貴史料、文物，凝聚了多位抗戰研究專家的心血。

南寧 崑崙關戰役舊址

崑崙關，位於廣西南寧市東北方約50公里處，是大明山餘脈，海拔約300米，地勢險要，易守難攻，是進入南寧的天然屏障，歷來為兵家必爭之地。1939年，中日兩國軍隊在此發生崑崙關戰役，最終中國軍隊取得山地攻堅大捷。如今，崑崙關戰役舊址成為崑崙關旅遊景區內具有紀念意義的抗戰遺址，也是旅遊勝地。

崑崙關大捷 鼓舞軍民抗戰必勝信心

崑崙關戰役，又稱血戰崑崙關，是1939年12月在廣西南寧東北的崑崙關發生的大型山地作戰，由號稱「鐵軍」的中國第一支機械化部隊—國民革命軍陸軍第五軍，與日軍第五師團之間展開會戰。經過激烈戰鬥，國民革命軍陸軍第五軍犧牲14000餘人，殲滅日軍第五師團第二十一旅團。崑崙關大捷，開創了對日抗戰以來攻堅勝利的戰例，鼓舞了中國軍民「抗戰必勝」的信心，成為與台兒莊、平型關戰役同享盛譽的抗戰名篇。

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