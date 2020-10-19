南寧 崑崙關戰役舊址

崑崙關，位於廣西南寧市東北方約50公里處，是大明山餘脈，海拔約300米，地勢險要，易守難攻，是進入南寧的天然屏障，歷來為兵家必爭之地。1939年，中日兩國軍隊在此發生崑崙關戰役，最終中國軍隊取得山地攻堅大捷。如今，崑崙關戰役舊址成為崑崙關旅遊景區內具有紀念意義的抗戰遺址，也是旅遊勝地。 崑崙關的古關樓，關樓上「崑崙關」三個字，為明末永曆帝朱由榔題寫。 圖／本報廣西南寧傳真

崑崙關歷史上為桂南通往桂中的交通咽喉，是扼守南北往來之要塞，素有「雄關獨峙鎮南天」之譽，「一夫當關，萬夫莫開」之險。據史籍記載，崑崙關曾發生過大規模的戰鬥達9次之多，其中最著名的是北宋狄青與儂智高之戰，和1939年中日崑崙關戰役。國軍歷經14天浴血奮戰，犧牲了14000多名將士，收復崑崙關。戰後，為紀念為國捐軀的英雄，修建了陸軍第五軍崑崙關戰役陣亡將士墓園。 陸軍第五軍崑崙關戰役陣亡將士墓園 圖／本報廣西南寧傳真 陣亡將士紀念塔，坐北朝南，塔高16米，為上中下3層結構。 圖／本報廣西南寧傳真

墓園修建於1940年至1944年，包含南牌坊、331級花崗岩台階、陣亡將士紀念塔、烈士公墓、紀戰碑亭，北牌坊等。墓園內完整保留了蔣介石、李宗仁、白崇禧、于右任、陳誠、杜聿明等15位重要人物的題詞、題聯和書刻碑文真跡。 北牌坊，橫額書「氣壯山河」。 圖／本報廣西南寧傳真

崑崙關戰役舊址還有古關樓、古驛道等古代遺跡。崑崙關是中國南方著名古隘口，秦統一嶺南後，大將屠睢在此設關，東漢伏波將軍馬援進行了修建。至唐朝元和十一年（西元816年），桂管觀察使裴行立壘石為關，初具規模，稱作「南雄關」；宋代始建關樓，改名為「崑崙關」，這個名字一直沿用至今。目前關樓是2009年在原址上重新修建，關樓上「崑崙關」三個字，為明末永曆帝(桂王)朱由榔題寫。 古驛道長約600米，是古時候軍情傳遞、糧草物資運輸及商賈往來的必經之路。 圖／本報廣西南寧傳真

古驛道長約600米，修建在崑崙關東面的山坳裡。相傳其走向從秦朝保留至今，當時是南北往來最便捷的通道，也是古時候軍情傳遞、糧草物資運輸及商賈往來的必經之路。

石景碑林園位於北門入口區，依天然水體而建，由50多塊自然景石及園林景觀組成，景石上刻有紀念抗戰勝利標語、世界反法西斯同盟國名人名言、抗日名將名言、抗戰家書、崑崙關詩詞等。