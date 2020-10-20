台川合作 鄉村文旅是「藍海」

四川是台灣在大陸西部投資合作的重點區域。今年上半年，即便受新冠肺炎疫情影響，四川仍新增台資企業78家，目前四川累計登記註册台資企業2378家，項目投資總額208.53億美元，投資1000萬美元以上的台資企業達245家。近年來川台鄉村文旅產業的合作，尤為明顯。

中新社報導，在四川省邛崍市天台山山區，一家名為「天府紅谷·耕讀桃源」的民宿人氣高，不少遊客慕名而來。民宿負責人周國華說：「如果沒有台灣團隊和台灣技術的加持，我們可能還要摸索好幾年」。

自2015年起，四川連續舉辦了4屆「鄉村旅遊帶頭人赴台交流學習」活動，周國華正是其中之一。他說，令他印象最深的，是台灣鄉村文旅業的四大特質：文創智慧、人性化設計、在地資源的深度挖掘和開發、人性化服務。

回到四川後，周國華將台灣鄉村文旅理念和技術利用起來，引進生態化汙水處理系統和有機農業，並直接引進了台灣設計團隊。周國華說，目前該項目已成為兩岸鄉村文旅融合發展的樣板，平均每個月要接待2至3個兩岸設計團隊參觀考察。

位於成都市大邑縣的幸福公社，是集生態康養、休閒娛樂、農業文創、國學文化為一體的創意社區，同樣體現濃厚的台灣特色。

幸福公社藝術總監黃治斌表示，該項目原本定位是養老地產。直到去了台灣，他才看到新的可能，決定開發文創地產和農業品牌創客。「在這產業上，台灣比大陸早走了20年，通過交流，我們可以避免很多彎路」。

台灣大葉大學教授黃柏鈴長期「扎根」幸福公社，此前曾帶領幾十位台灣設計系大學生來此進行民宿設計。在他看來，在大陸鄉村振興的大背景下，鄉村設計、社區微更新等領域都是「藍海」。

談及川台交流合作，四川省台辦主任羅治平表示，台灣在鄉村建設及品牌打造的理念、模式、經驗方面具備優勢，而四川正大力推動文化旅遊融合發展，加快建設文化強省旅遊強省，相信四川與台灣在鄉村文旅融合發展方面會有更多成果。