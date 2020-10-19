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四川一公路「攔腰慢慢崩塌」過程全都錄 網友批評：豆腐渣

聯合新聞網 / 綜合報導
中國四川省眉山市附近的公路塌陷。 圖／洪雅交通警察大隊
中國四川省眉山市附近的公路塌陷。 圖／洪雅交通警察大隊

中國大陸四川省眉山市洪雅縣餘坪鎮至雅安市一處，近日發生路段塌陷，有路人拍攝下事發過程，只見公路旁的路基慢慢下滑，路面開始斷裂，最後造成整段公路坍崩，但幸好事發當下該公路已封鎖沒有車行經，所以未造成任何人員傷亡。

據當地「洪雅交通警察大隊」公告， 17日省道S215線3KM處發生地基沉降垮塌，導致目前車輛和行人皆無法通行，現場已派交警進行管制。且據當地民眾發布的坍崩影片顯示，該段公路的路基是「慢慢」從旁崩塌，路面才隨之斷裂，目前該處已呈現一個大洞。

此貼文一曝光，便引起許多網友留言表示「這麼高的臨路邊坡不做處理就進行開挖，施工單位怎麼想的？」、「看附近有挖掘機施工，看起來像是坡腳被挖了導致的滑坡」、「豆腐渣」、「路基好鬆」。

中國四川省眉山市附近的公路塌陷。 圖／洪雅交通警察大隊
中國四川省眉山市附近的公路塌陷。 圖／洪雅交通警察大隊

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