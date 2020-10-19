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婚宴敬酒期間驚聞男童遇溺 仁醫新郎衝出去救人獲激讚

香港01 / 撰文：安祖娜
內地醫生張禮剛早前與妻子舉行婚禮時，得知婚宴場地有男童遇溺，二話不說便離場救人，好人好事獲網民激讚。（網上圖片）
內地醫生張禮剛早前與妻子舉行婚禮時，得知婚宴場地有男童遇溺，二話不說便離場救人，好人好事獲網民激讚。（網上圖片）

新郎新娘是婚禮的主角，在婚姻現場當然缺一不可。不過內地1名新郎近日在婚禮途中突然離場，原因卻獲得網民大讚。原來該名身為醫生的新郎在婚宴敬酒期間，驚聞1名男童在場地外的水池遇溺，職業本能令他毫不猶豫「拋低」新娘及賓客，跑到場外為男童急救。最終男童成功獲救，事發短片亦讓新郎爆紅，獲得網民激讚及封為「最帥新郎」。

事發本月6日，今年30歲、剛考獲醫科博士的張禮剛醫生趁國慶假期，與同為醫護的新婚妻子回到位於安徽省六安市舒城縣的女家，並舉行簡單婚禮。一對新人於下午設宴招呼親朋好友，正當正與賓客敬酒時，突然聽到場外傳來求救聲，1名賓客亦急急跑來表示：「張醫生，你趕緊出去看看，外面有小孩溺水了！」

張禮剛聞言毫不猶豫放下酒杯，即時跑到水池旁邊救人。當時男童已被救起，惟陷入昏迷沒有反應，「我跑過來看到那個小男孩，大概4、5歲，見到他嘴唇發紫，面部發黑，生命體徵很弱，處於昏迷狀態，呼吸心跳都比較弱」。

張醫生為男童初步檢查後，即為他進行心外壓，整整1分鐘過後，男童終恢復意識，並能自行呼吸，隨即被送往醫院檢查。張禮確認男童安全後，才放心返回婚禮現場，「小孩哭出了聲音，氣道通暢了，並且能夠自主呼吸了，我心裏的那塊大石頭才放下」。

事後獲救男童的母親亦特意帶兒子到張任職的醫院，送上錦旗和感謝信表達謝意。（網上圖片）
事後獲救男童的母親亦特意帶兒子到張任職的醫院，送上錦旗和感謝信表達謝意。（網上圖片）

事發影片曝光後，張禮剛獲得網民激讚，稱他為「最帥新郎」，又紛紛指妻子「嫁對了人」。而事後男童的母親亦特意帶兒子到張任職的醫院，送上錦旗和感謝信表達謝意，「沒有張醫生的話，講句不好聽的話，我的孩子不一定能及時得到救治」。對於眾人的讚賞，張禮剛則謙虛表示自己只是按「醫生的本能」行事，「學醫11年了，但真正緊急救治還是第一次，之前在媒體上看到很多見義勇為的新聞，覺得他們都特別令人欽佩，當天我也是正好『趕上了』」。

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文章授權轉載自《香港01》

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