老年人能力評估師 做銀髮族的「心靈捕手」

近日，石家莊市匯德養老評估服務中心主任、老年人能力評估師龍建勇在和82歲的老人張軍（化名）聊天中完成了一項項數據採集。他將這份評估報告提供給養老機構，幫助制定張軍的個性化養老服務方案。

中新社報導，今年7月，大陸人力資源和社會保障部發布9個新職業。其中，「老年人能力評估師」成為新職業之一，該職業是為有需求的老年人提供生活活動能力、認知能力、精神狀態等健康狀況測量與評估。

大陸國家統計局數據顯示，截至2019年底，中國大陸60周歲及以上人口逾2.5億人，占總人口的18.1%。龐大的老年人口帶來了巨大的老年人市場需求。因此，對老年人開展能力評估，確定老年人照護等級具有重要意義。

已從事5年老年人能力評估的龍建勇稱，由於語言、認知等方面局限，許多老人無法清楚準確地表達個人的養老需求，從而影響養老服務質量。而老年人能力評估師不單單是老年人生活的記錄者，也是觀察者和「心靈捕手」。他們需要跟評估對象進行深入交流，瞭解被評估老人的生平過往和生活習慣等，並進行定期回訪及時調整服務方案。

河北省老年產業協會秘書長田晶麗表示，作為新興職業，老年人能力評估隊伍面臨著行業標準不夠完善、專業人才短缺等困境。她呼籲盡早建立長效機制，加快新職業的職業標準開發，規範從業人員的行為，全面提升從業人員素質和技能等。