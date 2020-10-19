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25台灣大學生赴敦煌 尋覓「莫高」
10月12日至17日，為期6天的第四屆台灣大學生敦煌文化研習營參訪團走進敦煌，來自廈門大學、集美大學、華僑大學的25名台灣大學生體驗泥胚畫手作課程，臨摹壁畫，學習敦煌舞，探秘古絲路千年文化魅力，尋覓心中的「莫高」。
中新社報導，在敦煌研究院開設的「莫高學堂」內，就讀於廈門大學外文學院西班牙語專業的李冠甫說，莫高窟是「耀眼的黃色和饒有生命力的綠色」。他將臨摹壁畫的背景，塗畫成以黃色、紅色的曲線和原點結合的主色調。
「除代表沙漠的黃色，我增添了綠色和紅色，莫高窟猶如沙漠中的綠洲，擁有勃勃生機。」李冠甫說，他將所拍影片製作成為Vlog，用多種語言向朋友傳遞絲綢之路的千年文化。
敦煌對台灣大學生紀雅方而言，是寓意「責任和守護」的莫高精神。她說，「在不適合人類生存、適合文物保存的敦煌，敦煌守護者猶如『苦行僧』般堅守，每一代敦煌人用自己的角色來保護、傳承和弘揚中華文化，很感動」。
其間，台灣大學生一行還來到西北師範大學敦煌學院，兩岸學子一對一交流，學習和領悟敦煌舞的精髓。
甘肅省台辦主任孫志中說，今後將擴大隴台各領域青年交流，邀請更多台灣各界青年特別是青年教師和學生到甘肅參訪交流。
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