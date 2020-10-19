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惠清高速公路通車 車程少一半

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣東惠（州）清（遠）高速公路18日正式通車。惠州市到清遠市車程由原來的3小時縮短至1.5小時，進一步推動粵港澳大灣區建設。

中新社報導，惠清高速起於惠州市龍門縣龍華鎮，終於清新區太和鎮，全長125.28公里，雙向六車道，橋隧比達48.8%。該高速公路直接連接惠州市到清遠市，兩市之間路程時間減半。

惠清高速沿線的惠州、廣州從化、清遠三地旅遊資源豐富，連接南昆山國家森林公園、黃騰峽生態旅遊區、從化溫泉等60餘個旅遊景區；沿線也盛產大量的特色農產品，例如龍門年橘、長灘米粉，從化荔枝，清遠竹山粉葛、清遠雞等。

惠清高速黨總支部書記王玉文表示，通車後，沿著惠清高速去旅行，旅客們可以實現「在南昆山上看日出，中午在清遠品嚐清遠雞，晚上在從化泡溫泉」。

惠清高速建成通車後，對增強廣州、惠州、清遠三市之間的經濟輻射力，加快粵港澳大灣區建設具有政治及經濟意義。

廣東高速公路網絡布局日益完善，高速公路通車總里程連續六年排名中國大陸第一。根據「廣東省高速公路網規劃（2020至2035年）」，截至2019年底，廣東全省高速公路通車里程達9495公里，基本形成以珠江三角洲地區為核心，沿海港口（城市）為龍頭，向北部山區和內陸省區輻射的路網布局，實現「縣縣通高速公路」目標，與陸路相鄰省區高速公路通道均達4條以上，計畫到2020年底，全省高速公路通車里程約10690公里。

除18日通車的惠清高速公路，廣東還有5條高速公路預計明年底全線建成通車。

高速公路 廣東 溫泉

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