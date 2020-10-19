三星堆博館 徵集新館設計案

為了充分展示古蜀文明在世界文明發展史中的地位，加快申報世界文化遺產步伐，四川三星堆博物館在全球範圍內，徵集三星堆古蜀文化遺址博物館及附屬設施工程（三星堆博物館新館和遊客中心項目）建築概念設計方案。

三星堆遺址位於四川省德陽市廣漢境內，今年9月6日，經大陸國家文物局批准，由四川省文物考古研究院聯合大陸多家機構，開啟了三星堆遺址考古的新時代。目前，三星堆博物館有兩個展館，建築面積1.08萬平方米。隨著新的考古成果不斷出現，現有展館已無法容納新文物展示。為此，三星堆博物館立足於建設世界一流遺址博物館，滿足三星堆遺址考古新發現的需要，決定高水準規劃、高標準建設三星堆博物館新展館，並啟動此次建築概念方案徵集活動。

據介紹，此次徵集專案的建築面積約3.5萬平方米，其中三星堆古蜀文化遺址博物館（三星堆博物館新館）建築面積約3萬平方米，遊客中心建築面積約0.5萬平方米，以及陳列布展、現有兩個展館改造、安防智慧化系統、總體景觀綠化、景區主入口、水系整治、停車場等附屬工程，估算總投資10.6億元人民幣。

徵集活動將按照「大陸領先，國際一流」的宗旨，在全球範圍內遴選有實力、有經驗的高水準設計機構參加，採補償機制的「杯賽式」遴選，由專家評審模式與網路海選相結合。本次徵集對參與的設計機構或個人給予合理經濟補償，以提高設計機構或個人的積極性，補償獎勵累計達1千萬元人民幣。