自動駕駛出租車 北京試乘爆量

百度自動駕駛出租車服務11日起在北京免費開放。數天內，各路媒體蜂擁前往試乘「打卡」，大量體驗報導發布後火爆刷屏，導致該出租車第三天呼叫量就突破2600單，其市場前景也備受熱議。

自11日起北京市民可以通過手機上的「百度地圖」及Apollo GO App一鍵呼叫自動駕駛出租車，在北京經濟技術開發區、海澱區、順義區的數十個站點，能夠直接下單免費試乘，此次開放的測試區域總長度約700公里。

中新社報導，根據試乘者披露的百度無人駕駛出租車基本概況：第一、在京運營的40輛Robotaxi均為林肯MKZ改裝車。車輛頂部搭載雷達、相機、GPS等感知模塊，配有2個高精度定位接收器，感知周圍環境。在行駛過程中，當車輛遇到來往行人、車輛和紅綠燈等情況時，均可自主識別和避讓。但有乘客抱怨出租車行駛太慢，「感覺每小時只有30公里」。

第二、出租車的駕駛位上依然有專職安全員，行駛當中一般不碰觸方向盤，但是當路面發生事故以及車輛事故時，安全人員會接管出租車。

第三、目前，車輛投放時間為周一到周日10:00至16:00，且極端天氣（大雨、冰雹等）情況下不提供服務，體驗期至11月6日，乘客只能是18至60歲的成年人，乘車人數最多只能兩人，必須坐在後排。乘客還必須在規定的站點上下車，給人感覺更像特定區域內的公交車，出行的便利性還有待提高。

儘管如此，Robotaxi的市場前景仍受到熱烈關注。據麥肯錫公司預測，中國大陸可能是全球最大的自動駕駛市場，到2030年，自動駕駛汽車總銷售額將達2300億美元，基於自動駕駛的出行服務訂單將達2600億美元。AutoX創始人CEO蕭健雄曾公開表示，如果把目前中國大陸的網約車市場完全替代掉，那麼Robotaxi將是一個6兆美元的市場。

微信公號「國是直通車」指出，近幾年，自動駕駛被各大企業、機構視作當下的風口，在新基建的助力下，隨著5G技術的升級完善和5G網絡覆蓋的日益普及，及政策支持，圍繞車路協同產業為著力點的新近兆級市場正加速形成。