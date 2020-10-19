燕磯長江大橋 湖北開工

湖北國際物流核心樞紐關鍵配套工程—燕磯長江大橋18日正式開工建設。這是湖北推動新一輪過江通道建設以來首座開工的長江大橋項目。

中新社報導，燕磯長江大橋項目地處黃岡和鄂州交界處，全長26.1公里，為雙層過江橋梁項目估算總投資125.61億元人民幣，建設工期四年半。

燕磯長江大橋主橋採用主跨1650米雙層懸索橋一跨過江，上層是6車道高速公路，起於黃岡大廣高速，至鄂州市燕磯鎮接武鄂高速公路，設計時速為100公里；下層是4車道城市快速路，起於黃岡江北一級公路，過江後跨鄂東大道、吳楚大道接鄂州城市快速路，時速為80公里。

該項目是湖北交投集團投資建設的第八座長江大橋，也是目前長江上技術難度最高、投資規模最大的大橋。

項目建成通車後，將聯通鄂州機場，串聯鄂州、黃岡的沿江發展軸，從鄂州機場經大橋可向北直通武鄂、大廣等高速公路，也可在15分鐘內通達黃岡市區，使機場的腹地大為延伸。有助於構建鄂黃地區水路空聯運綜合交通運輸體系，帶動臨空經濟區發展。

湖北國際物流核心樞紐項目2016年正式落戶鄂州，是全球第四個、亞洲首個專業貨運樞紐，包括機場工程、轉運中心工程、航油工程和順豐航空基地工程等四個部分。