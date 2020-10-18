出口管制立法 中國反制「有理」

經過10個月內的三次審議後，中國十三屆全國人大常委會第二十二次會議周六（10月17日）表決通過了「出口管制法」。新華社當日報道稱，這意味著中國出口管制領域有了第一部專門法律，將更好地促進和保障中國出口管制工作，維護中國國家安全和利益。

該法規定，任何國家或者地區濫用出口管制措施危害中國國家安全和利益的，中國可以根據實際情況對該國家或者地區對等采取措施。

這部法律將於2020年12月1日起施行，總共包括五章49條，分別在管制政策、管制清單和管制措施，監督管理，法律責任等方面做出了規定。據悉，從中國境內向境外轉移管制物項，以及中國公民、法人和非法人組織向外國組織和個人提供管制物項，均受本法約束。

新華社援引業內人士報道指出，在總結實踐經驗的基礎上，適應當前出口管制工作需要，出台一部統一的出口管制法非常必要和及時。

該通訊社介紹，根據該法，除傳統的軍民兩用物項、軍品、核外，還參考對外貿易分類標准，將其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務相關的「貨物、技術、服務等」均納入管制物項；同時，明確管制物項包括物項相關的技術資料等數據。

反擊美國？

針對中國出台的「出口管制法」，路透社注意到，新華社周六的相關報道中沒有提到任何目標國家，但是美國上個月對中國最大芯片制造商中芯國際實施出口限制，惹怒了北京，美國對華為和其他中國公司也采取了限制措施。

彭博社在一篇文章中分析背景時也指出，中美科技之爭加劇之際，中國為維護國家安全通過立法限制敏感商品出口，令中國獲得對等性。該媒體寫道：「中美關系惡化，導致華盛頓對華為、字節跳動的TikTok、騰訊微信以及中芯國際等幾家中國公司采取行動。而新法律為中方更好地反擊提供了框架。」

值得一提的是，就在中國出台新法的前兩天，美國白宮發布《國家關鍵與新興科技戰略》，概述了如何促進和保護美國在高科技領域的競爭優勢。這份報告也呼籲建立一個強有力的出口管制制度，對可以被送往海外美國技術進行規範。

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