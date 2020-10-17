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美商伊士曼遭控觸犯《反壟斷法》 被開上億罰單

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

遭控觸犯《反壟斷法》，濫用市場支配地位，美商伊士曼（中國）投資管理公司被上海市市場監管局開出人民幣2,437萬元（約新台幣1億元）的鉅額罰單。

上觀新聞報導，上海市場監管部門最新公布一批去年查處的大案，和伊士曼（中國）投資管理公司一同曝光的還有10多家公司，包括壟斷、不正當競爭、廣告、傳銷、食品生產、特種設備、醫療器械等多個領域。

官方調查指出，2013年至2015年，美國化工企業伊士曼（中國）投資管理公司濫用在中國大陸醇酯十二成膜助劑市場的支配地位，與大陸國內相關塗料客戶簽訂並實施具有限定交易效果的「照付不議協議」及「最惠國待遇協議」。

本案涉案商品爲醇酯十二，醇酯十二是應用於水性建築塗料領域的一種重要成膜助劑（原料），伊士曼公司爲中國大陸市場Texanol品牌醇酯十二銷售服務商。

調查顯示，伊士曼公司在相關市場內，實施的排他性協議促使交易相對方向當事人及其關聯公司購買大部分，甚至全部醇酯十二成膜助劑，限制交易相對方與其他競爭對手的交易，使其他競爭對手和潛在經營者無法透過正常競爭手段進入封鎖市場，從而削弱了醇酯十二相關市場的競爭水準，產生明顯的反競爭效果。

執法人員表示，這是上海市場監管部門首次在反壟斷行政案件中使用「假定壟斷者測試」，透過合理運用行業數據和經濟學工具，對涉案商品進行多角度替代性分析後，鎖定當事人在相關市場內實施具有限定交易效果的排他性協議的違法行為。上海市市場監管局對該公司作出罰款人民幣2,437萬元的行政處罰。

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