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鍾南山稱白雲山複方板藍根有效 陸電商及廣州藥店賣到斷貨

香港01 / 彭琤琳／報導
鐘南山研究團隊開展一系列體外研究後發現，白雲山複方板藍根顆粒對新冠病毒有效。（微博圖片）
鐘南山研究團隊開展一系列體外研究後發現，白雲山複方板藍根顆粒對新冠病毒有效。（微博圖片）

中國工程院院士鍾南山日前透露，研究團隊開展一系列體外研究後發現，白雲山複方板藍根顆粒對抑制新冠病毒有效。

消息一出，大陸各大電商平台的白雲山官方旗艦店出售的複方板藍根顆粒隨即賣斷市，相關產品目前處於缺貨狀態。此外，有內媒發現部分廣州藥店的白雲山複方板藍根顆粒也已經售罄。

據此前報導，鍾南山在研究報告中提到，經過十多年的聯合攻關，白雲山板藍根具有很好的預防病毒進入細胞的作用、抗炎的作用，即白雲山板藍根具有抑制病毒侵入、調節炎症等藥理作用。

報告稱，新冠肺炎疫情發生以來，研究團隊與廣藥集團合作對旗下10個企業的16個已上市中成藥開展了抗新型冠狀病毒的體外藥效篩選，發現了白雲山複方板藍根顆粒具有體外抑制藥效。

「複方板藍根對新冠病毒有效」相關話題隨即成為網民熱議話題，並引發新一輪搶購熱潮。陸媒《財聯社》報道，位於廣州市黃埔區的一間藥店店長發現，近日到店購買複方板藍根的人明顯增多。這名店主透露，店內已無「白雲山複方板藍根顆粒」存貨。

廣州市天河區的另外3間藥店的白雲山複方板藍根同樣售罄，非複方板藍根顆粒及其他品牌的板藍根顆粒仍然出售。多名店內銷售人員表示，鍾南山公開表示板藍根對預防新冠病毒有效，很多消費者慕名而來，「很多都是直奔白雲山而來的。」

網購平台上的白雲山複方板藍根顆粒已下架。（天貓商城）
網購平台上的白雲山複方板藍根顆粒已下架。（天貓商城）

而在京東、天貓等網購平台，白雲山旗艦店的複方板藍根顆粒也已經斷貨或下架，阿里健康藥房的複方板藍根顆粒也處於缺貨狀態。

有醫學專家提醒，「顯示出體外抑制藥效」是指體外試驗有效，與最後證明有治療效果還有十萬八千里的距離。廣州白雲山和記黃埔中藥的工作人員周五（16日）接受內媒採訪時也強調，研究成果是研究團隊通過體外實驗研究得出。「就是在體外用複方板藍根對細胞、感染病毒的老鼠進行實驗。」

上述工作人員介紹，目前該研究正處於臨床試驗前的研究階段，接下來將進行臨床研究。研究團隊接下來將繼續研發複方板藍根的升級版，跟進研究複方板藍根抗新型冠狀病毒、流行性感冒等新適應症，並計劃在澳門設立複方板藍根的生產線。

據悉，白雲山複方板藍根顆粒的主要成分為板藍根、大青葉，輔料為蔗糖，功能主治為清熱解毒、涼血，用於風熱感冒、咽喉腫痛。2003年SARS後，鍾南山院士團隊與白雲山和黃合作，圍繞板藍根顆粒二次開發建立產學研合作關係，開展藥理藥效、物質基礎、作用機制及臨床研究等多個項目。

延伸閱讀：

鍾南山：白雲山複方板藍根對新冠病毒有抑制作用

鍾南山稱複方板藍根顆粒對新冠病毒有效　白雲山飆近13%

文章授權轉載自《香港01》

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