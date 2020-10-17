浙江寧波10月底跟進啟用新冠肺炎疫苗

繼中國浙江省嘉興、義烏陸續啟動新冠肺炎疫苗緊急使用後，陸媒報導，寧波市預計10月底到11月初加入此一行列，首波將以重點對象與要出國的人員為適用對象，一般民眾則視情形評估。

嘉興、義烏已陸續啟動2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗緊急使用，疫苗需打兩劑，價格共人民幣400元（約新台幣1700元），優先提供重點對象使用，9月迄今已接種74.3萬人次。

澎湃新聞報導，在嘉興、義烏之後，浙江省的副省級城市寧波也將啟動疫苗緊急使用，啟動時間點將落在10月底到11月初。

報導引述寧波市疾控中心相關人員表示，寧波疫苗緊急接種將優先提供「重點對象」以及「要出國的人」使用，重點對象包括在相關醫療、疾控與邊防檢查機構的工作人員。

至於一般民眾，寧波疾控中心人員表示，由於現在還沒正式開始施打，需要看具體政策評估，「如果疫苗充足，就可以，如果不充足，可能就要再看了。」

據報導，浙江省紹興市也已開放疫苗接種，不過目前僅開放要出國留學或工作的人預約。紹興疾控中心人員表示，有施打疫苗需求的人必須提前5天向疾控中心預約，並且出示相關的文件，例如出國留學的入學通知書等。

不過浙江的省會杭州市尚未跟進。報導引述杭州疾控中心人員表示，目前沒有提供疫苗緊急接種服務，也暫時沒有時間表。

據報導，嘉興施打的疫苗是由省級部門統一向北京科興中維生物技術有限公司徵訂，不過寧波、紹興是否使用同一款疫苗尚不得而知。