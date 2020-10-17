疫情又兩岸關係緊張 茶農交流鬥茶比賽11年不中斷

2020第11屆兩岸鬥茶比賽下月登場，今年邁入11年，碰上新冠肺炎疫情，兩岸關係緊張，為免兩岸茶產業文化中斷，嘉義縣阿里山茶葉協會仍決定續辦鬥茶，但不派代表出席廈門市鬥茶儀式，將報名參賽茶樣貨運大陸廈門參加競賽，鬥茶照常舉行。

阿里山茶葉協會會長官建安等4名幹部，去年應邀到大陸廈門市海滄社區，參加鬥茶啟動儀式，去年鬥茶儀式以尊老孝親為主題，啟動儀式安排奉茶及茶人表演，官建安說，儘管疫情及兩岸關係緊張，但好不容易建立的11年鬥茶比賽交流，不能因此中斷，今年共同主辦單位人員不互訪，但鬥茶照常舉辦。

官建安說，已透過視訊與大陸主辦單位連繫協調，按過去鬥茶比賽方式進行，初賽11月上旬到12月中旬，由兩岸鬥茶組委會各分會、分賽區自行比賽，受理台灣茶農報名參賽，以貨運寄送參賽茶樣，茶農力拚烏龍茶組11連霸「茶王」。

官建安說，鬥茶目的推動兩岸茶產業交流，認識彼此文化，透過參賽，讓大陸朋友認識、接受阿里山茶，歡迎大陸朋友到阿里山旅遊品茶，11月上旬到12月中旬，由兩岸鬥茶組委會各分會、分賽區自行組織比賽，鬥茶採兩岸頂級茶葉專家共同制定的兩岸烏龍茶評審標準審評，技術支援單位為國家茶葉品質監督檢驗中心與台灣茶葉改良場。

兩岸鬥茶賽區包括廈門、台灣、武夷山、安溪、漳州（含平和、南靖、華安）、汕頭、雲南等地，參賽品種、 茶種品類擴大到8個，分別是清香型鐵觀音、濃香型鐵觀音、大紅袍、紅茶、青心烏龍、白茶、白芽奇蘭、普洱茶。