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大陸新冠疫苗即將開打 一劑約800元需打兩劑

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
浙江省嘉興市疾病預防控制中心已於15日發布「新冠疫苗接種的有關說明」。（截圖自微信公眾號「嘉興疾控」）
浙江省嘉興市疾病預防控制中心已於15日發布「新冠疫苗接種的有關說明」。（截圖自微信公眾號「嘉興疾控」）

中國大陸即將開始施打新冠肺炎疫苗。浙江省嘉興市疾病預防控制中心的微信公眾號「嘉興疾控」，已於15日發布「新冠疫苗接種的有關說明」，公布新冠疫苗的接種劑量、施打對象、價格等訊息。

上海《澎湃新聞》報導，嘉興市疾控中心證實，這則緊急接種新冠疫苗的消息屬實。嘉興市疾控中心並表示，新冠肺炎疫苗應該都已經下發到大陸全國各地，只不過嘉興率先公布消息。

報導引述嘉興市疾控中心工作人員說法指出，目前大陸新冠疫苗三期臨床試驗還在進行中，目前屬於緊急接種，不是正式上市的產品。「要不是疫情，又是冬春季來，我相信，這個苗要等到上市以後才能這樣公布，現在批文號都沒有，只是三期。」

根據「嘉興疾控」發布的訊息，嘉興市目前用於緊急接種的新冠疫苗是由省級部門統一向北京科興中維生物技術有限公司訂購，逐級分發至定點接種單位。

澎湃新聞指出，科興生物研發中的新冠疫苗是新冠滅活疫苗，目前正在境外進行三期臨床試驗，曾在9月於北京舉行的中國國際服務貿易交易會亮相。科興生物早前曾透露，目前已具備年產3億劑以上的產能。

「嘉興疾控」表示，嘉興市民如有緊急接種需求，可到社區預防接種門診諮詢。疫苗接種的年齡範圍為18至59歲易感人群，需接種2劑次，間隔14天至28天，推薦間隔28天。價格為每劑人民幣200元（約新台幣840元），2劑次共人民幣400元。

嘉興市疾控稱，新冠疫苗緊急接種對象分為重點保障對象、重點推薦對象和一般對象。根據上級有關要求，新冠疫苗緊急接種按重點人群優先、疫情地區優先、安全接種、知情自願原則開展。

重點保障對象包括：醫務人員、衛生防疫人員、口岸檢疫和邊防檢查工作人員、集中隔離醫學觀察工作人員等；重點推薦對象包括：保障城市基本運行人員、公共場所服務人員、特殊場所人員、前往疫情中高風險國家和地區從事公務的人員等；一般對象指自願接種的其他人群

疫苗 新冠肺炎 疫情

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