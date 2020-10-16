Tech G 明年10月上海首秀

上海市國際貿易促進委員會會長周敏浩15日宣布，經上海市政府批准，首屆上海國際消費電子技術展（簡稱「Tech G」）將於2021年10月14日至16日在上海舉辦，展覽規劃面積4萬平方公尺，預計將有400餘家海內外領先科技企業參展。

新華社報導，周敏浩表示，在當今中國大陸，消費電子技術應用場景廣泛，蘊藏巨大市場發展潛力。上海推出國際消費電子技術展，希望搭建起消費電子技術國際交流合作展示平台，助力上海成為具有國際影響力的科技創新中心。

首屆上海國際消費電子技術展由上海市國際貿易促進委員會主辦，展覽內容將覆蓋消費電子技術全生態鏈，包括5G、人工智能、AR/VR、汽車技術、移動通信、音視頻、半導體芯片、物聯網、智能家居、智能穿戴、智慧辦公、智慧零售、遊戲及娛樂、無人機、機器人、內容和在線平台、綠色科技、健康及運動科技、初創企業等。展會還將推應用場景區，以具有未來感方式展示先進科技線下應用體驗。

上海市經濟和信息化委員會的數據顯示，2019年，上海電子信息製造業實現工業總產值6141億元（人民幣，下同，尤其是以下一代通信網絡、物聯網、新型平板顯示、高性能集成電路等為代表的新一代信息技術體系，產業加速邁向中高端。2019年，全市新一代信息技術實現工業產值3593億元，結構調整與行業效益明顯優化。