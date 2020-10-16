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海圖會兩岸開展 同步線上促銷

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
第十六屆海峽兩岸圖書交易會15日在廈門舉行。來自兩岸400家出版社的新書、暢銷書和精品書約10萬冊「一站式」展陳。展會期間還將舉辦兩岸出版業成果展示、版權交易和兩岸出版高峰論壇暨第25屆華文出版年會等活動。（新華社）
第十六屆海峽兩岸圖書交易會15日在廈門舉行。來自兩岸400家出版社的新書、暢銷書和精品書約10萬冊「一站式」展陳。展會期間還將舉辦兩岸出版業成果展示、版權交易和兩岸出版高峰論壇暨第25屆華文出版年會等活動。（新華社）

第十六屆海峽兩岸圖書交易會（海圖會）15日在廈門開幕。主辦方表示，本屆海圖會首次在兩岸同時設立分會場。分會場包括廈門外圖書城、新華書店、外圖鼓浪嶼書店和台北三民書店、高雄麗文書局，並以廈門外圖網上書店和台灣網上書店為線上平台，配合開展兩岸圖書促銷活動，深化兩岸出版交流與合作。

中新社報導，本屆海圖會展館總面積21000平方公尺，主會場設在廈門翔鷺國際大酒店，展區面積3700平方公尺。兩岸約400家出版社的圖書參展，參展圖書約10萬册，參展圖書碼洋1300多萬元（人民幣，下同），大都為近兩年出版的新書、暢銷書和精品書，包括人文社科、學習教輔、童書繪本、文學小說、生活藝術、經營管理、醫學保健、自然科普、歷史典籍以及台灣原版圖書等品種。

同時，在天貓平台舉辦「線上海圖會」，台灣博客來設立海圖會專欄，實現多平台多渠道線上逛展，服務於兩岸出版機構、圖書館、採購商和讀者的多元需求。

「近年來，承載著中華文化的典籍在兩岸一脈傳承，兩岸出版界交流已成為常態。」台灣圖書出版事業協會理事長代表曹原彰在開幕儀式上表示，依託海圖會，兩岸出版業實現了互利雙贏。

當日，一批涉及IP版權授權、港台文獻資源建設等領域的出版界合作項目簽約，協議金額約1.5億元。據悉，展會期間，還將舉辦兩岸出版業成果展示、出版物銷售、版權交易和兩岸出版高峰論壇暨第二十五屆華文出版年會等專業交流活動。

海峽兩岸圖書交易會自2005年在廈門創辦以來，已在廈門和台灣輪流舉辦15屆，兩岸出版機構參展7199家（次），參展圖書180萬種1038萬册，實現圖書銷售採購5.1億元，達成版權貿易及合作項目3022項，成為兩岸出版物展銷、版權貿易、項目對接的重要平台。

廈門 出版業 圖書館

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