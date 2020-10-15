中留學生在澳洲嫖娼染病 10哥們上門找小姐報仇

一名就讀中國留學生墨爾本皇家理工大學（RMIT）的中國留學生郭家明（音譯），由於朋友嫖妓感染性病，他憤而糾集九人找性工作者報仇，威脅要毆打並強姦她，並要她交出1萬澳元（約7134美元）。最後，女子沒有受到傷害，郭家明則被以入室襲擊罪被捕，日前被法院判處12個月。

綜合媒體報導，18歲的留學生郭嘉明，他的「好兄弟」也是一名中國留學生在澳洲嫖娼，染上了性病，之後不得不回國。郭嘉明忿忿不平，夥同其他九人要找這位性工作者報仇，他們抄起傢伙、蒙上口罩、戴上手套，先假裝預約這名女子，再一哄而入。

在長達一個小時的入室襲擊中，這十名戴著口罩的男子威脅女子要強姦她，並要女子從銀行帳戶轉1萬澳元給他們。受害人也是一名中國公民，在入室襲擊過程中並沒有受到身體傷害，隨後很快返回了中國。

事件發生一個月後，郭家明被逮捕，以入室襲擊罪起訴，最後判處少管所12個月刑期。出獄後，他可以選擇待在墨爾本繼續完成學業。