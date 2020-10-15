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寧願被騙？ 中國空巢女「渴愛」易被俘虜

世界日報 / 中國新聞組／綜合報導
某短視頻平台上的「假靳東」帳號。(取材自紅星新聞)
某短視頻平台上的「假靳東」帳號。(取材自紅星新聞)

江西贛州61歲的黃女士因迷戀短視頻平台上的「假靳東」，不惜與家人大吵大鬧，甚至離家出走到長春尋找「假靳東」一事引發關注。紅星新聞報導，調查發現這些虛假明星帳號多以明星本人照片為頭像，或在暱稱中帶有明星名字，然後將中老年女性用戶定為目標，騙取其關注與點讚後，再逐步誘導對方購買電商產品。

江西電視台報導，根據截圖顯示，這個所謂的「靳東」實為一個將演員靳東本人照片作為頭像，暱稱中含有「靳東」二字的普通短視頻帳號，並未加V認證。同時，該帳號所發布的相關視頻作品也多是靳東受訪時的畫面，拼接上機器人的配音，或是在一些背景素材上直接打上引導性的動態文字。

官方闢謠後，部分假冒演員靳東的帳號已清空，但仍有不少「假靳東」帳號存在，這類帳號多以靳東照片為頭像，並取名「東弟」、「靳東」、「靳弟弟」、「弟弟東東」等。

報導指出，這類帳號的粉絲多為中老年女性用戶，以農村地區為主。騙取她們關注與點讚後，時常會在對方的視頻下方留言傾訴感情，並將自己與對方的合拍視頻進行轉發分享。在這些合拍視頻中，「靳東」或為粉絲送上暖心祝福，或是為粉絲獻唱歌曲。

家住湖北荊州的趙女士也在短視頻平台關注一個「靳東」。「他叫我姐姐，我叫他東弟，我們經常在平台上相互發文字、圖片問候對方，也會在對方需要關心的時候鼓勵對方。」趙女士表示，不管她關注的「靳東」是真是假，只要是對方提出的要求，她能做到都會幫忙完成。

報導表示，靳東被多個帳號假冒的現象並非特例，還有不少深受中老年女性歡迎的男性名人、演員也被他人偽裝後用以營銷，如馬雲、胡歌、張嘉益、孫紅雷等。其操作手法與上述「假靳東」系列帳號模式雷同，均是通過明星效應騙取點讚與粉絲，並在積累一定量的粉絲後開始直播帶貨變現。

國家二級心理諮詢師張銀玲說，這場針對中老年女性的「大型網路騙局」對於熟悉網絡的人來說，這些假冒明星的營銷帳號製作十分粗糙，一眼就能看出真假，但對於沒有網上沖浪經驗的中老年女性來說，她們接觸面窄，見識少，對虛假信息的辨識能力較差，很容易去相信包裝下的騙子。

張銀玲說，處在中老年這一階段的女性，其婚姻大多是媒妁之言，並沒有感情基礎，當兒女長大離開後，她們在老伴處得不到愛和關注，內心會變得比較寂寞、空虛，「如果這時，有一個很優秀的人對她表達愛意，給她浪漫和肯定，去滿足她對愛的需求、價值感、虛榮心，那麼她就會很容易被俘虜。」

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