青島市衛健委主任停職 胸科醫院院長免職

2019新冠肺炎疫情持續肆虐伊朗，衛生部14日通報新增279起死亡病例，創疫情爆發來的單日通報新高，累計2萬9349人病歿，過去24小時通報新增4830起確診病例也創下單日新高，全國累計確診病例數達到51萬3219例。是疫情最嚴重中東國家。

2020-10-15 09:53