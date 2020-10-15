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青島市衛健委主任停職 胸科醫院院長免職
山東青島日前再次出現本地確診個案，確診病例和無症狀感染者均與青島市胸科醫院高度關聯，根據微信公眾號「青島發布」的消息，青島市委14日研究決定：市衛生健康委黨組書記、主任隋振華被停職，接受進一步調查。
當局委派市委組織部常務副部長楊錫祥，主持市衛生健康委全面工作。
另外，青島市衛生健康委黨組研究15日決定：市胸科醫院黨委副書記、院長鄧凱被免職，接受進一步調查。
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