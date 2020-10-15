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中國超導單光子激光雷達系統 可探測低空大氣層中數百公里外目標

世界日報 / 中國新聞組／北京15日電
超導陣列單光子探測器探測170多公里外山峰形成的三維重構圖像。(取材自微信)
超導陣列單光子探測器探測170多公里外山峰形成的三維重構圖像。(取材自微信)

中國電子科技集團公司第14研究所（簡稱中國電科14所）13日宣布，其超導單光子激光雷達系統實現了對低空大氣層中數百公里外目標的實時跟蹤探測，展現了超導單光子探測器的強大應用潛力。

香港01報導，在單光子激光雷達系統的研究上，南京大學超導電子學研究所與中國電科14所合作多年。

據報導，針對低空大氣衰減和湍流等複雜環境下，遠距離目標高精度探測難題，南京大學團隊為單光子雷達系統，最新研製了高靈敏、高精度、高速率的超導陣列單光子探測器，並在2020年9月的外場試驗中，大幅度提高系統靈敏度和抗環境雜散光能力，成功實現了數百公里外移動和固定小目標的實時跟蹤探測。

2019年，南京大學團隊與中山大學等單位合作，首次將高時間精度超導陣列單光子探測器用於40萬公里的地月激光測距中，成功測得了月球表面上五組反射鏡的回波信號，且精度達到國際先進水平。

2020年初，團隊還與中國科學院深圳先進技術研究院合作，基於該高精度超導單光子探測器研製出近紅外二區熒光壽命共聚焦成像系統，首次在近紅外二區波段實現三維多色熒光壽命成像。

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