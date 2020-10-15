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世界標準日 大陸發布28項抗疫國家標準

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

10月14日是世界標準日。大陸國家市場監管總局副局長、國家標準委主任田世宏14日在山西太原舉行的世界標準日主題活動上表示，中國在消毒劑、隔離醫用紡織品等領域已制定發布28項抗疫國家標準，為疫情防控和復工復產發揮了標準的技術基礎性作用。　　

田世宏表示，山西省率先發布五項有關疫情防控消毒技術指南系列地方標準，山東、浙江等地也相繼在餐飲業分餐制、健康碼等領域，制定了多項疫情防控相關地方標準。各社會團體公布200多項團體標準，助力抗擊疫情、支持復工復產。　

他說，大陸國家標準委積極推動抗疫標準國際合作，與重點國家、區域開展標準比對分析，根據需求向國際社會提供中國防疫標準外文版；組織開展應對突發公共安全事件國際標準體系研究；持續開展標準宣貫、視頻講座、線上問答、標準信息咨詢、標準雲翻譯服務，為疫情防控、復工復產復市提供全方位標準化技術支持。

據中新社報導，自新冠肺炎疫情發生以來，中國抗疫標準信息向國際標準化組織（ISO）其他163個成員開放，其中包括中國防疫物資標準清單、國內外防疫物資標準比對信息、防疫物資國家標準外文版清單和國外公布的口罩等效標準信息等4方面信息。

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