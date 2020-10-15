千崗迎台青 湖北3年助1000人

湖北省人民政府台灣事務辦公室14日表示，該省「千崗迎台青」計畫實施以來，共為台灣青年提供優質實習就業崗位5,000餘個，其中包括高校教師等一批事業編製崗位。

湖北於2017年11月啟動「千崗迎台青」計畫。該計畫以台灣45歲以下創新創業人才、專業技術人才、優秀青年教師等為重點，三年內引進1,000名台灣青年來湖北創業、就業、實習。

近三年來，湖北制定實施方案，面向高等院校、大型國有企業、上市公司、知名台企等廣泛徵集崗位，先後通過線上線下結合方式，針對台灣青年舉辦了4場實習就業大型專場招聘會，同時對台灣青年到湖北創業給予輔導和扶持。

據統計，截至今年8月，在湖北實習就業創業的台青達920餘人，註册成立各類企業及團隊342家。目前，湖北高校聘用台籍全職教師百餘名，僅黃岡師範學院近兩年便引進台青博士30多人；有101位台籍醫師在湖北註册執業；武漢光谷的重點高科技企業吸納300餘名台灣專業技術和管理人才。

作為台生及其他台灣居民在大陸就業的六個試點省份之一，湖北一直高度重視鄂台青年交流合作，出台了支持鄂台青年交流合作的系列舉措，創辦了海峽兩岸青年東湖論壇，成立了大陸首家省級台青創業就業服務中心，推出海峽兩岸青年大學生創新創業邀請賽、海峽兩岸大學生荊楚文化之旅、兩岸中小學生「行讀三國」夏令營等系列活動。

此外，湖北還從2016年起每年單列人民幣1,000萬元涉台經濟專項資金支持鄂台青年交流合作，並重點支持打造一批省級台灣青年實習就業創業基地、示範點和輔導中心。截至目前累計發放獎勵扶持資金5,000萬元。