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刑法擬修正 滿12歲擔責 姦淫不滿10歲幼女可判死

世界日報 / 中國新聞組╱北京14日電
中國擬將未成年人犯罪的刑責年齡降到12歲。圖為雲南省未成年犯管教所未成年服刑人員在上課。(中新社)
中國擬將未成年人犯罪的刑責年齡降到12歲。圖為雲南省未成年犯管教所未成年服刑人員在上課。(中新社)

中國近年犯罪年齡愈來愈低，引起社會討論。13屆全國人大常委會13日二次審議「刑法修正案（十一）草案」，對法定最低刑事責任年齡作個別下調，規定已滿12周歲未滿14周歲的青少年，犯故意殺人等情節惡劣的，應當負刑事責任。草案亦提出，姦淫未滿十歲女最重將可判死刑。

新華社報導，刑法修正案（十一）草案二審稿13日提請全國人大常委會會議審議，擬在特定情形下，經特別程序，對法定最低刑事責任年齡作個別下調。

草案規定，已滿12周歲不滿14周歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡，情節惡劣的，經最高人民檢察院核准，應當負刑事責任。

報導指出，根據中國現行刑法規定，未滿14周歲的未成年人，無需承擔任何刑事責任。近年來，一些嚴重暴力犯罪案件涉事者因未達到法定年齡而免於承擔刑事責任，引起社會各界廣泛關注和討論。一些常委會組成人員、全國人大代表、部門、地方和社會公眾建議修改刑法相關規定。

同時，草案統籌考慮刑法修改和預防未成年人犯罪法修改相關問題，將收容教養修改為專門矯治教育。草案規定，因不滿16周歲不予刑事處罰的，責令他的家長或者監護人加以管教；在必要的時候，依法進行專門矯治教育。

另據港媒報導，草案也擬加強對未成人的刑法保護。對於姦淫不滿十周歲的幼女或造成幼女傷害等嚴重情形將適用更重刑罰，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。草案也增加特殊職責人員性侵犯罪，對負有監護、收養、看護、教育、醫療等特殊職責人員，與已滿14周歲、未滿16周歲未成年少女發生性關係，不論未成年者是否同意，都應追究刑責。

未成年 全國人大

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