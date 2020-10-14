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被指屢放生暴徒 法官林子勤遭調職

世界日報 / 香港新聞組／香港14日電

西九龍法院裁判官林子勤早前在審理反修例示威相關案件中，多次批評警方誇大供詞、不可信，並裁定案中被告襲警或阻差辦公等罪名不成立，遭批評是「黃法官」。昨日有報導引述消息指，林子勤將於下月2日起，平調往淫褻物品審裁處工作，短期內都不會再處理修例風波有關的案件。

香港01報導，林子勤早前在審理四名男子被控於元旦日，在旺角襲擊一名便衣男警案時，認為證人女警供詞與片段不符，指被告根本沒有掙扎，卻遭警員弄至嚴重受傷。他批評警員使用武力不合比例，存心推搪及誇大證供，又質疑警員認人質素差，故裁定被告罪脫。

此外，林官處理「612金鐘衝突事件」時，裁定涉及非法集結罪的一名貿易公司董事助理入獄兩周，律政司認為刑期過輕並申請覆核，指林官沒有充分考慮現場其他人士的暴力行為，以及過分著重被告個人行為，刑期應最少為兩個月監禁，但林官表示已根據上訴指引考慮判刑因素，拒絕控方的覆核申請，維持原判，又下令控方須支付是次的訟費。

報導指出，大公報9月曾發表社評，指控「警方拉人，司法放人」的情況持續出現，近來更「變本加厲」，引發大量投訴，但司法機構憑藉「司法獨立」態度傲慢，「不把民意當一回事」，更點名裁判官林子勤和早前已被調職的何俊堯是「黃法官」，作出「荒唐判決」，而「司法亂象」的根源是因為司法機構高高在上，不受公眾監督。

何俊堯曾批作供警遭投訴

據報導，時任東區法院裁判官何俊堯早前審理東區區議員仇栩欣涉襲警案，曾批評兩名作供警員「大話大話」，說法不合邏輯，事後遭民建聯立法會議員葛珮帆投訴；何之後調任高院專責處理原訟庭刑事案件的排期事宜，司法機構曾發聲明，指調任與投訴或近期事件無關。

司法機構日前閱讀裁決、判刑理由後，認為6宗涉及何俊堯的投訴全不成立。

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