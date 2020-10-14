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12港青案 內地律師：料農曆年前了斷

世界日報 / 香港新聞組／香港14日電

12名港人涉潛逃台灣被扣廣東深圳鹽田看守所至今逾一個月，當中一名家屬委託的內地律師盧思位上月中向深圳鹽田檢察院投訴，13日公安機關以短訊回覆稱當事人已另聘辯護律師。盧思位昨就案件撰文，認為公安機關不會延長審查期限，估計案件在元旦至農曆新年期間會「有個了斷」。

明報報導，盧思位上月10日到鹽田檢察院，投訴看守所拒絕他申請會見其當事人，鹽田公安分局昨日以手機短訊回覆，表示經核查後，犯罪嫌人「已依法自行委託兩名辯護律師」。盧思位表示會再去看守所，繼續申請會見。

據報導，盧思位撰文認為公安機關不會延長兩個月的審查期限，即11月30日之前會將案件移送檢察院審查起訴。他相信公安機關已查清事實，加上案件已成「熱點案件」，認為深圳司法機關應在法律規定時限內盡快結案。

報導稱，盧思位指出檢察院審查起訴期限為一個月，可延長半個月；如檢察院向法院提公訴，法院的審理期限是兩個月，估計案件在元旦到農曆新年期間「有個了斷」。

國際特赦促林鄭深圳直接交涉

報導指出，特首林鄭月娥今日訪深圳，國際特赦組織香港分會發文敦促林鄭於深圳直接向當地官員交涉，確保12名港人基本權利受保障，並向家屬交代情。

深圳 國際特赦組織

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