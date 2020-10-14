個人信息保護法草案 收集用戶數據須告知獲同意

近年來，隨著大數據等技術的發展，一些網絡平台擅自收集用戶數據等行為，日益引發消費者關注。13日首次提請大陸全國人大常委會會議審議的「個人信息保護法草案」，確立以「告知—同意」為核心的個人信息處理一系列規則，希望為為解決相關問題提供法律依據。

據新華社報導，草案規定，處理個人信息應當在事先充分告知的前提下取得個人同意，並且個人有權撤回同意；重要事項發生變更的應當重新取得個人同意；不得以個人不同意為由拒絕提供產品或者服務。

個人信息處理者在處理個人信息前，應以顯著方式、清晰易懂的語言將個人信息處理者的身分、聯繫方式，個人信息的處理目的、處理方式，處理的個人信息種類、保存期限，個人行使本法規定權利的方式和程序等事項向個人告知。

此外，一些平台還利用收集的大數據向用戶推送個性化廣告。草案對此明確規定，利用個人信息進行自動化決策，應當保證決策的透明度和處理結果的公平合理。

個人認為自動化決策對其權益造成重大影響的，有權要求個人信息處理者予以說明，並有權拒絕個人信息處理者僅通過自動化決策的方式作出決定。通過自動化決策方式進行商業營銷、信息推送，應當同時提供不針對其個人特徵的選項。

根據個人信息保護法草案說明，截至2020年3月，中國互聯網用戶已達9億，互聯網網站超過400萬個，應用程式數量超過300萬個，個人信息保護已成為廣大消費者最關心、最直接、最現實的利益問題之一。