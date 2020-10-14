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人大審議草案 技術資料數據列出口管制

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸出口管制法草案三審稿13日提請十三屆全國人大常委會第22次會議審議。草案三審稿進一步強化維護大陸國家安全和利益的屬性與功能，並明確出口管制物項範圍，包括物項相關的技術資料等數據。

新華社指出，2019年12月和2020年6月，十三屆全國人大常委會分別對出口管制法草案進行了初次和二次審議，對管制政策、管制清單、管制措施、法律責任等方面進行規定。

針對草案二審稿，有的常委會委員、單位和社會公眾提出，為貫徹總體國家安全觀，建議在臨時管制、全面管制、管制物項出口許可、管控名單等相關具體制度和規則中，進一步強化維護國家安全和利益的屬性與功能。對此，草案三審稿作出相應修改。

同時，草案三審稿增加規定，明確出口管制物項包括物項相關技術資料等數據。

報導稱，草案三審稿還提出，國家出口管制管理部門適時發布有關行業出口管制指南，引導出口經營者建立健全出口管制內部合規制度，規範經營。

有的意見提出，出口大陸國家禁止出口的管制物項，或者未經許可出口管制物項，除給予行政處罰外，構成犯罪的還應當依法追究刑事責任。對此，草案三審稿規定，違反本法規定，出口大陸國家禁止出口的管制物項或者未經許可出口管制物項的，依法追究刑事責任。

草案三審稿還規定，任何國家或者地區濫用出口管制措施危害中華人民共和國國家安全和利益的，中華人民共和國可以根據實際情況對該國家或者地區對等採取措施。

出口管制，是指一國為履行防擴散等國際義務、維護國家安全和發展利益等目的，對核、生物、武器等特定物項的出口採取禁止或者限制性措施，是國際通行做法。

人大常委會 全國人大

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