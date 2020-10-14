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廣州地鐵 22號線牽手深圳

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

香港中通社報導，廣州地鐵就粵港澳大灣區線網優化客流預測專題研究項目12日進行公開招標，重點研究對象為跨市的都市圈高速軌道，其中，22號線可望成為廣州和深圳第一條互相「牽手」的地鐵線路。　　

招標任務書顯示，除已公布的18號線南延至中山珠海、28號線東延至東莞之外，22號線也規劃成為跨市快線，將延伸至東莞，與深圳銜接。目前，直線距離不到100公里的廣深兩地，已有高鐵、城際動車、廣深鐵路等交通方式，行車時間最快不到30分鐘。　　

相關規劃設計人士透露，最早規劃時的22號線主要服務於廣州南站與南沙的高速聯絡，如今「升級」成為大灣區城際，將進一步縮短廣深莞的時空距離，提升都市圈高速軌道的效益。　

深圳 香港 高鐵

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