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大陸網路視聽 已突破9億用戶
作為第八屆中國網路視聽大會的重要活動，「2020中國網絡視聽發展研究報告」日前在成都發布。截至2020年6月，中國大陸網路視聽用戶規模達9.01億，網民使用率為95.8%，受新冠肺炎疫情影響，網民娛樂需求持續轉移至線上，帶動網路視聽用戶規模進一步增長。
新華社報導，中國大陸短視頻（短影音）用戶規模持續走高，逐漸成為互聯網底層應用。報告顯示，截至今年6月中國大陸短視頻用戶規模達8.18億，占總體網民的87.0%，其中，短視頻應用人均單日使用時長為110分鐘，超過即時通信應用。中國大網絡視聽節目服務協會常務副秘書長周結認為，短視頻功能已不止於娛樂，而是已深入生活方方面面，承擔著新聞、教育等在內的多元角色。
報告顯示，電商直播是2020年增長最快的互聯網應用。截至6月，大陸網路直播用戶規模達5.62億，其中電商直播用戶規模為3.09億，占總體網民的32.9%。電商直播作為熱點產品營銷方式，成為各地助農脫貧、抗疫救災重要手段。
中國網絡視頻研究中心主任王曉紅認為，視頻已成為無處不在的生產力。報告指出，未來一年網路視聽領域呈現「提質減量」趨勢明顯、短視頻發展推動市場格局變化、雲模式有望成行業發展新方向等發展趨勢。
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