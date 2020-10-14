大陸網路視聽 已突破9億用戶

中國陜西一封來自10歲張姓男童的求助信，在網路上受到廣大關注。他在信中自稱是「最苦最受難的孩子」，前陣子不但遇上家人離世，母親又改嫁並棄養他，現在他獨自住在一間小出租房，靠著學校的營養午餐及政府微薄的補助過日子，希望有關部門能幫他申請最低保障。

2020-10-13 15:27