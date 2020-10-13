聽新聞
test
0:00 / 0:00
3生霸凌女同學 3分鐘摑26耳光
四川宜賓市近日網傳一段「一女生被花臂少女3分鐘內搧26記耳光」的影片，，視頻中身著黑色外套女生被一名女生和兩名男生輪番毆打，整個過程一言未發，也沒有還手。當地警方據報後，查出被打女生及打人的三人均為中學生，目前已拘捕2人。
紅星新聞報導，這段時長2分31秒的視頻顯示，一名身著黑色外套的女孩，遭到一名花臂女孩和兩名男孩毆打。女生一共被打了26個耳光，被踢了2腳，胸口被錘了1拳。
其中，女孩出手打了女生23個耳光，並叫囂「沒打完不准走」。被打過程中，受害人幾乎一言未發、並未還手。
從打人者語言判斷，他們行凶施暴的原因，是懷疑受害女生打聽施暴女孩的個人情況。
報導說，四川宜賓市高縣公安局調查，被毆打女生及打人的1女2男均為中學學生。警方說，「目前，其中兩名嫌疑人已被抓獲，另一名嫌疑人正在抓捕中。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言