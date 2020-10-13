3生霸凌女同學 3分鐘摑26耳光

四川宜賓市近日網傳一段「一女生被花臂少女3分鐘內搧26記耳光」的影片，，視頻中身著黑色外套女生被一名女生和兩名男生輪番毆打，整個過程一言未發，也沒有還手。當地警方據報後，查出被打女生及打人的三人均為中學生，目前已拘捕2人。

紅星新聞報導，這段時長2分31秒的視頻顯示，一名身著黑色外套的女孩，遭到一名花臂女孩和兩名男孩毆打。女生一共被打了26個耳光，被踢了2腳，胸口被錘了1拳。

其中，女孩出手打了女生23個耳光，並叫囂「沒打完不准走」。被打過程中，受害人幾乎一言未發、並未還手。

從打人者語言判斷，他們行凶施暴的原因，是懷疑受害女生打聽施暴女孩的個人情況。

報導說，四川宜賓市高縣公安局調查，被毆打女生及打人的1女2男均為中學學生。警方說，「目前，其中兩名嫌疑人已被抓獲，另一名嫌疑人正在抓捕中。」