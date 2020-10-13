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子宮手術會破壞處女膜 換3家醫院、5醫師才願動刀

世界日報 / 中國新聞組／北京13日電

日前，一名網友發帖分享一次看病經歷，她稱自己要做「做子宮息肉切除術」，但可能因此破壞處女膜，前後卻換了5個醫生、3家醫院，最後才在另外一個女醫生的協助下，讓主刀醫生在十分不情願的狀態下，用五分鐘幫她搞定這個手術

觀察者網報導，網友@春刀斬雪在微博上分享了她做子宮息肉切除手術的坎坷經歷，因為手術會破壞處女膜，醫生不願為她手術，並建議去做細管宮腔鏡，一萬出頭，自費。但是，普通的息肉摘除術只要150元。

但她選擇普通的息肉摘除術，哪怕明確表示了解手術風險並且同意簽字的情況下，醫生仍要求家屬簽字。

自己的身體，自己卻做不了主，讓她感覺非常的荒謬和憤怒。但她表示這件事不能怪醫生，相信一定是類似的情況發生過糾紛，才讓醫生們如此謹慎。

@春刀斬雪的經歷很快引發網友熱議。很多網友表達了「女性失去身體自主權」的憤怒。

更多的網友卻對醫生表示理解，像涉及處女膜這種敏感的手術，病人術前同意，家屬術後大鬧醫院的事情也並不鮮見。

不過，@春刀斬雪呼籲網友「不要罵醫生」，她強調自己與醫生沒有任何矛盾，自己抨擊的是「物化女性」、「神話處女膜」的現象。

她還表示，醫生也是這種「神話處女膜」觀念的受害者。正是因為處女膜導致的種種醫患糾紛事件，才讓他們如此謹小慎微。

手術 息肉

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