21歲女孩砸40萬整形死在手術台 涉案醫院仍營業

21歲的江蘇徐州女孩小嬌（化名）花了十餘萬元人民幣（約新台幣40萬元），到常州一整形醫院做隆胸、隆鼻及M唇等手術，不料死在手術台上； 事件曝光後，該整形醫院竟稱「根本不知道這事」，仍正常營業，還揚言追究爆料者法律責任。

揚子晚報報導，一位網名為「洋洋_36」的網友在常州本地論壇上發了一篇帖子「二十歲花一樣的年紀，人死在手術台上，還在敷衍和推卸責任！」，曝光了一起整形事故。發帖人稱，她的閨蜜死在了手術台上，但整形醫院卻在敷衍和推卸責任。

「這件事，我肯定會找記者曝光的，我會替我閨蜜討回公道的，你們醫院做事真的是太過分了！」據發帖人微信聊天截圖描述，出事的時候，她離整形醫院手術室不到50米，但整形機構根本沒有人通知她。

她一直在整形手術室外等候閨蜜出來，卻遲遲見不到閨蜜。後來整形機構的人都撤光了，她發覺不對勁就報了警，這才得知閨蜜已經被送到了殯儀館！

發帖人微信聊天截圖描述稱，「13個半小時時間我都被你們的人在忽悠，一直說手術快結束了，馬上出來了，其實當時人都在殯儀館了！你們開的是醫院嗎？裡面的護士和負責人都是演員吧！」

據報導，小嬌到常州慕妍醫療整形做了3個手術，隆胸、隆鼻及M唇（唇形）手術，最後一個手術做鼻梁整形；手術快結束時，小嬌出現血壓、心率開始下降的症狀。機構做了相應的急救措施後，被送往常州市武進人民醫院搶救無效死亡。

事發後，常州衛健部門接報後處理，死者家屬與慕妍醫療整形經多次協商後，接受一百多萬元賠償，慕妍醫療整形也被責令停業整改。

報導指出，當媒體去慕妍醫療整形進行調查時，該醫療整形機構居然稱「根本不知道這事」，還表示「網帖是在誹謗，他們已經請了律師要追究發帖人的法律責任」。

此外，明明正處停業整頓期間，慕妍醫療整形竟仍在營業，還給有的顧客拆線。對此，衛健部門有關負責人隨即聯繫該機構負責人，強調停業整頓是指停止一切營業行為。整形機構的負責人居然還表示他理解錯了，以為只是不能手術。