19歲外賣小哥宿舍內燒傷 平台、車廠都不賠還被迫出院

某知名外賣平台的19歲外賣小哥呂洋洋，7月初在職工宿舍因電動車電瓶起火燒傷，入院治療。因為外賣平台和電動車廠家均不負責賠償，截至目前已拖欠醫院近5000元人民幣（下同，約20000新台幣）醫藥費，12日被要求出院。

上游新聞報導，「一方面醫院說第一階段治療已經治療，另一方面就是費用問題。」呂洋洋的堂叔呂先生表示，呂洋洋是孤兒，一直和70多歲的爺爺、奶奶一起生活。出事後，兩老靠借錢給孩子看病。

呂先生表示，「幾天前平台支付了20萬元（約新台幣85萬元）醫藥費後就再沒出現過，目前還差5000多元費用沒有結清。醫生說後期植皮、恢復費用約50萬元（約新台幣210萬元）。」不過，目前外賣平台和電動車廠家均不負責，後期治療可能無法進行。

呂洋洋今年6月從老家到江蘇南京市打工，擔任知名外賣平台的一名騎手。7月9日清晨，同事在宿舍內充電的電動車電瓶起火，導致4人不同程度燒傷，呂洋洋燒傷最為嚴重，包括面部、胸背部、臀部、雙下肢燒傷，雙足部皮膚破潰出血，目前仍需插管呼吸。

呂先生說，目前除了希望外賣平台能出面積極應對此事外，他們還對電動車生產廠家提起了訴訟。外賣平台負責人王凱曾向記者說會有專人回應此事，但至今未收到回應。

律師認為，如果事故是電動車產品缺陷導致的爆炸引發，電瓶（或電瓶車）的生產廠家要承擔侵權責任。此外，電瓶車多由公司提供，公司應提供質量合格的電瓶車，否則公司也應承擔相應的過錯責任。