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救我！10歲童3親人離世、母棄養 獨住出租房寫信求助
中國陜西一封來自10歲張姓男童的求助信，在網路上受到廣大關注。他在信中自稱是「最苦最受難的孩子」，前陣子不但遇上家人離世，母親又改嫁並棄養他，現在他獨自住在一間小出租房，靠著學校的營養午餐及政府微薄的補助過日子，希望有關部門能幫他申請最低保障。
澎湃新聞報導，這名10歲男童用不太工整的字體寫了兩頁紙，經翻拍在網上公布。他自稱在漢中市漢台區鋪鎮某小學上五年級，日前因父親、外公外婆相繼去世而被送人撫養，但寄養人後來有了孩子，自己又被送還給母親。最後，由於母親改嫁並有了孩子，新家庭無法接納他，便讓他獨自住在一處出租房內，至今一年多。
男童說自己只有10歲，無力獨自生活，希望獲得有關部門幫助度過困難時期，直至18歲能獨立生活。男童也心酸說，因生活品質一直很差，沒有營養，雖然10歲了，身高體重都只有同齡人的一半。
張姓男童還表示，自己看到別人家團團圓圓時只能默默地流淚，希望中國政府能夠協助他活命，「挽救我的生命不能困死，給國家丟臉」，「我成人後一定好好報答幫助過我的好心人」。他也表示目前就讀的獅子營小學太遠，自己沒有人接送，只能走路上學，天沒亮就要出門，放學後天黑回家也不安全，「跪求你們，盼望能得到大家的幫助。」
另據上游新聞報導，漢中市教育局、民政局及孩子所在鎮政府10日證實此事，多個部門的工作人員表示之前不知曉此事。目前，當地教育部門已經啟動相應措施，協調學校為孩子多備一份晚餐；民政部門也已介入，追加相關補助，並與男童母親進行了溝通，她也已經答應照顧兒子。
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