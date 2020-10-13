中國加強管制穆斯林 禁止民間自辦朝覲團

中央統戰部昨天宣布，12月起，除了中國伊斯蘭教協會外，其他人不得組織朝覲活動，違反者依法懲處。

據中央社報導，統戰部微信公眾號「統戰新語」昨天公布「伊斯蘭教朝覲事務管理辦法」，內容」共有7章42條，內容明定信仰伊斯蘭教的中國公民，若要參與朝覲，僅能參加中國伊斯蘭教協會辦理的活動，有組織、有計畫、有秩序，並且依法進行。除了協會之外，任何組織或個人不得組織朝覲活動。

辦法指出，若擅自組織公民朝覲或為非法朝覲活動提供條件的，依照有關法律和「宗教事務條例」進行處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

據官方公布的資料，「伊斯蘭教朝覲事務管理辦法」是依據「中華人民共和國出境入境管理法」、「中華人民共和國國境衛生檢疫法」、「宗教事務條例」等法律制定。

報導稱，過去中國「宗教事務條例」中，就規定中國穆斯林赴麥加朝覲，必須透過中國伊斯蘭教協會。以今年為例，由於疫情嚴峻，中國伊斯蘭教協會向行政主管部門申請後獲批，暫停今年中國的朝覲活動。