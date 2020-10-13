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13歲少年狠殺10歲女童… 下場是父母被居留15天

世界日報 / 中國新聞組／北京13日電
遼寧大連13歲少年（右圖左）去年10月殺害鄰居10歲女孩（左圖）的案件震驚社會。取材自新聞夜航
遼寧大連13歲少年（右圖左）去年10月殺害鄰居10歲女孩（左圖）的案件震驚社會。取材自新聞夜航

遼寧大連13歲少年去年10月殺害鄰居10歲女孩的案件震驚社會，但兇手蔡姓少年因未達法定刑事責任年齡，依法不予追究刑事責任，僅能收容教養三年，並判決少年的父母須賠償死者父母喪葬費、死亡賠償金、精神損害撫慰金等共計128萬餘元（人民幣，下同）。不過，蔡某父母遲未賠償，其名下房屋進入法拍程序，兩人也被拘留15天。

據新聞夜航報導，法院今年8月10日判決蔡某的父母除須賠償128萬餘元外，還須於判決生效之日起10日內在遼寧省級平面媒體上公開賠禮道歉。然而，在民事訴訟過程中，從開庭到宣判，蔡某父母始終未到庭，判決生效後，兩人也遲未履行法院判決。死者淇淇的父母因此向法院申請強制執行，蔡某父母名下的一套房屋進入拍賣程序，將於11月2日公開拍賣。

報導指，至於另一項判決內容「在遼寧省級平面媒體上公開賠禮道歉」，司法實踐中通常的替代方式是在媒體上刊登判決書要點，費用由被執行人承擔。就本案而言，以淇淇父母名義在媒體就蔡某父母拒不道歉發布譴責聲明，費用由對方承擔，或許是更可取的選擇。

此案發生於2019年10月20日，蔡某將同一小區的淇淇殺害，並棄屍於灌木叢。

法院今年8月判決兇手蔡某的父母須賠償被害人家屬，並公開道歉。取材自新聞夜航
法院今年8月判決兇手蔡某的父母須賠償被害人家屬，並公開道歉。取材自新聞夜航

蔡某父母名下的一套房屋已進入拍賣程序，將於11月2日公開拍賣。取材自觀察者網
蔡某父母名下的一套房屋已進入拍賣程序，將於11月2日公開拍賣。取材自觀察者網

法拍 民事訴訟 人民幣

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