這也「辱華」？韓團BTS提韓戰 中國網民轟：滾出中國

南韓男團BTS（防彈少年團）人氣席捲全球，近日卻在中國引發爭議。日前，BTS獲頒美國范符立特獎（James A. Van Fleet Award），以表彰對促進韓美關係的貢獻，惟該團在得獎感言提及韓戰引發中國網友不滿，怒批「辱華」，揚言「脫粉」，代言廣告也疑被迅速下架。

中央社報導，范符立特獎是美國非營利組織「韓國協會」（The Korea Society）於1995年設立的獎項，以創辦該組織的范符立特將軍（General James A. Van Fleet）為名，表彰為促進美韓關係做出貢獻的韓國人或美國人。

來源：PlayIN YouTube

香港01報導，主辦單位讚揚BTS的音樂成就對全世界歌迷帶來很大影響，更因急速促進了韓美關係而成為今年的得獎者。

該團隊長RM發表得獎感言時，提到今年正值韓戰70周年「我們會永遠記得這段我們兩個國家共同經歷，以及無數男女犧牲的苦痛歷史。70年後，我們所處的世界比以往更為緊密，許多方面的界線變得模糊。身為這個國際社會的一員，我們應該建立更深的了解與團結，以變得更幸福。」

不過，由於中國當時「抗美援朝（北韓）」死傷無數，韓聯社指出，加之中國近期因與美國紛爭不斷，特別強調「抗美援朝精神」，中國網友因此深感不滿。

有網民認為該獎項是紀念韓戰時期美軍，RM的言論亦有感謝美國之意，痛批他不尊重當年在戰爭中犧牲的中國人，紛紛在BTS官方微博留言狠批：「滾出中國」、「限韓令不要停」、「中國粉絲一年送那麼多錢給你們，你們轉頭上供給美國去了，中國粉絲是什麼？」。

環球網報導，中國外交部發言人趙立堅昨天也在例行記者會上被問及對此事連結中國國家尊嚴的看法。惟趙未有正面回應，僅說：「以史為鑑、面向未來、珍愛和平、促進友好，應該是我們共同的追求，值得我們共同努力」。

受此影響，中央社指出，有網友在微博貼出三星中國網站頁面，稱7日才剛推出的智慧型手機Galaxy S20的BTS版已經被下架；同樣由BTS代言的現代汽車與運動用品品牌FILA的微博官方帳號，也都將先前上傳的BTS相關內容刪除，中國網友猜測，應是擔心影響銷量。

BTS所屬經紀公司Big Hit娛樂尚未就此做出回應。

在BTS官方微博中，充斥粉絲怒罵，揚言脫粉的留言。取材自微博