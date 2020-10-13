黃臉尖耳朵！貼「蝙蝠人」習近平海報 瑞典餐廳挨轟種族歧視

新冠肺炎疫情蔓延全球之時，亞裔人士遭遇更多歧視。瑞典斯德哥爾摩一家餐廳近期張貼了一張海報，把中國國家主席習近平塗成黃色，加上蝙蝠耳朵，以及寫上「蝙蝠人」的字眼，暗示病毒可能來自中國和蝙蝠，此舉引發爭議。

BBC報導，菲律賓時裝界網紅、曾經擔任過著名真人秀節目「全美超模」主持的Bryanboy表示，與香港朋友在瑞典斯德哥爾摩里克餐廳（Restaurant Riche）用膳時發現這張海報，十分震驚，認為這助長種族歧視。經投訴後，餐廳撤走海報並道歉。

這張海報的設計者同樣表示，向感到被冒犯的人致歉。但同時說不會為海報本身道歉，強調這是具諷刺性的藝術創作。

菲律賓網紅Bryanboy(右)10日與朋友到瑞典一間餐廳用膳時覺得海報有冒犯性。取材自IG

Bryanboy表示，「我們點菜的時候才察覺到牆上有張大型海報，上面畫了一個非常黃色的習近平肖像，他有蝙蝠耳朵，海報寫上蝙蝠人，」雖然他已經點菜，但他都覺得「不能再等，要立即離開餐廳」。

他表示，「自從新冠爆發後，我和很多亞裔都經歷了很多網上的種族歧視和排外對待，在現實生活中也遇見（這種事）感覺匪夷所思。」

涉事的里克餐廳表示，許多人對海報感困擾和認為是種族歧視，這並非餐廳原意，對所有感冒犯的人鄭重道歉。

但在Iron Art Works發布有關海報的設計團隊表示，會就任何冒犯致歉，但不會為了作品本身致歉。

團隊在社交網站表示，他們的作品並非有意帶有種族主義，之前的作品也是針對各國領袖的諷刺描述，這次也是諷刺中國領導人和中共處理疫情。「我的目的是要愚弄習近平和中共，而不是一個帶種族主義傷害他人的評論，但意外地我傷害了很多人，我會對感到傷害的人道歉。」

海報設計者表示，這張海報已在斯德哥爾摩展示幾個月，在里克餐廳也展示了一個月，是直至10日才收到投訴。

Bryanboy認為，海報設計者的回應並非道歉。他說，「這是無知的表現，他竟然不知道這構成或被視為種族主義。」