繳入會費臥底名媛群組半個月 網友夢碎：刷新世界觀了

一名大陸網友為了想體驗上海上流社會的生活，憑藉著10萬人民幣（約44萬元台幣）的資產證明，並繳交500元人民幣（約2183元台幣）的入會費後，成功加入「魔都名媛群」。原以為從此能接觸到真實名媛的群聊世界，未料真相刷新了他的世界觀。

該名暱稱為「李中二」的大陸網友說自己當了半個月的名媛觀察者，才驚覺加入的並非名媛群，而是「高配版的拚多多」。包括能6個人吃一份下午茶，3個人一組拍完再換另外3人；40人合住一間頂級飯店高級房、3人合買一雙Gucci的二手絲襪輪流穿，甚至手上拎的愛瑪仕包，也是一人租一週輪流揹。令人意外的是，女子們努力團購集資的最終目的，僅是為了拍取炫富的照片來釣現實世界真正有錢的男子。

讓他驚訝的是，僅管這些「名媛」不有錢，卻相當嫌棄「只開雙B的男生」，認為他們都非常小氣，並指名男生必須開法拉利。一名女子在群組分享釣男子的真實經驗，她表示在逛畫展時遇見戴著勞力士的帥氣鮮肉搭訕，但「出了畫展才知道他開的BMW，我暈死了啊，我還以為他開法拉利，吃完飯還想帶我去酒店」。

李中二還說，這些偽名媛裝到最後，似乎都真的以為自己是真名媛，她們自稱自己是「南京西路林青霞」、「黃浦江迪麗熱巴」，一邊在現實朋友圈中PO文20歲經濟獨立的爽日子，一邊卻在這個群組裡打聽哪裡能喝到一次免費的下午茶。

網友讀後紛紛在PO文下方留言，有人稱讚這群女子真是將共享經濟發揮到極致，覺得這樣克勤克儉、「符合當下大力提倡的勤儉節約之風」，將物品的CP值發揮到最高，真的是跪了。也有人說女子們利用AA制滿足一下自己的虛榮心「其實也沒啥」，有人說遇過這種假名媛釣魚，但一下就識破了，「騙我可不容易」。