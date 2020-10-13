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浙江治塑升級 鎖定4類塑料汙染

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

浙江省政府12日舉行加強塑料汙染治理工作記者會，提出將以不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、賓館酒店一次性塑料用品、快遞塑料包裝為重點，分步驟、分領域禁止、限制使用相關塑料製品，到2020年底全省塑料垃圾實現「零填埋」。

新華社報導，「治塑」在中國大陸不是一個新話題，早在2007年大陸就開始實施「限塑令」，但成效有限。隨著生產生活方式轉變和新興業態發展，塑料汙染治理又面臨新形勢和挑戰：不可降解塑料袋短期內替代產品供需存在缺口，在一些農貿市場，一次性塑料袋的使用出現反彈。同時，快遞、外賣、生鮮電商成為塑料製品使用大戶。

據浙江省相關部門統計，塑料廢棄物產生量約占該省原生生活垃圾量的20%左右。強勢推進塑料汙染綜合治理迫在眉睫。

今年1月，大陸國家發展改革委、生態環境部聯合發文要求加強塑料汙染治理，提出到2020年底，率先在部分地區、部分領域禁止、限制部分塑料製品的生產、銷售和使用。截至目前，中國大陸已有浙江、廣東、山東、天津、江西等20多個省分相繼發布新的「限塑令」。除了禁止和限制塑料製品的使用，各地還提出加快推廣可替代產品和模式的應用。

以浙江為例，提出到2020年底，全省塑料垃圾實現「零填埋」；到2022年底，一次性塑料製品消費量明顯減少，替代產品普遍推廣；到2023年底，基本完成城鎮塑料汙染治理目標，塑料製品生產、流通、消費和回收處置等環節的管理制度基本建立，替代產品開發應用水平進一步提升；到2025年底，城鄉一體的多元共治體系基本形成，農村塑料汙染得到有效控制。

業內人士認為，新「限塑令」除了減量化要求，也有包括設計、生產製造、流通、消費、回收、再生等方面的一系列政策組合安排。按照「禁限一批、替代循環一批、規範一批」的思路，提出塑料汙染治理分階段的任務目標，對不同類別塑料製品提出相應管理要求和政策措施，避免「一刀切」，有效治理塑料汙染。

限塑 電商

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