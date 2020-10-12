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江西校工疑虐殺流浪狗影片瘋傳 鐵鏟暴打再電擊後繼續毆

香港01 / 巨小萌
日前在中國江西九江的一名高中學生稱，兩名穿制服人員用鐵鍬擊打流浪狗，直至其無法動彈。 圖截自／香港01
日前在中國江西九江的一名高中學生稱，兩名穿制服人員用鐵鍬擊打流浪狗，直至其無法動彈。 圖截自／香港01

我們從小在學校就被教育要愛護動物，友善對待牠們，而且有許多學校也通過一些繪畫比賽去加深小孩與動物的認識與彼此的感情。一邊在教育孩子要愛護動物，一邊卻在校園內虐打動物，有多少所謂的工作人員，假借「保障安全」之名，行虐待殺戮的殘暴之事？

10月7日，中國大陸江西九江，一高中學生投訴流浪狗在校內遭撲殺。學生稱，兩名穿制服人員用鐵鍬擊打流浪狗，直至其無法動彈。保衛處回應，為保證學生安全，校內流浪狗一般是驅趕或請公安抓狗隊帶走，正核查具體情況。

有目擊者回應，這隻流浪狗遭到了電棒的電擊以及木棍和鐵鏟的暴打，周圍非常空曠，並沒有其他學生，與其說是「保護大家」，實際上更像是宣洩一種暴力虐待的傾向。

這隻流浪狗體型並不大，在輪番暴打和電擊之下，很快就被動彈不了，然而這些穿制服的人並沒有停手的意思。目擊者還回應，最終這隻狗應該是被打死了。

流浪狗進入學校，就該被打死嗎？

「萬一狗咬人了呢」，很多時候施暴者和鼓吹暴力都會用這個藉口。聽起來好像理由充分，但實際上卻站不住腳，流浪狗每天最主要做的事情就是覓食，牠不到處流浪，怎麼能找到吃的？牠並不是要進入學校咬人，牠只是想找到一些剩飯剩菜填飽肚子而已。

如果在毫無徵兆和證據的前提下，因為懷疑或者擔心狗咬人，就把狗打死，無論如何也無法跟一個宣導「愛護動物」的學校環境聯繫起來。所以，如果你在街上看到一個看起來孔武有力的人，是不是也可以「先下手為強」把這個壯漢給搶先殺掉呢？——「因為他看起來很兇，我擔心他傷害我啊」。

關於流浪狗的應對，學校其實也回應：一般都是驅趕或者是請公安抓狗隊去處理，但從沒有過「流浪狗一律打死」的說法。「太殘忍了，有必要做到這個地步嗎」「假借行使職責之名，行虐待之實」「就算打死了，也不會有人幫牠報仇，算這條狗運氣不好了」「這樣的現場給學生看到，真的好嗎」

綜上所述，我們更傾向相信這次虐待流浪狗事件，並不是學校的規定或者意願，而是這幾個穿制服的人員自己的意思。儘管很多學生和網友都在為這條流浪狗喊冤，聲討譴責這幾個制服人員，但是逝去的生命卻再也回不來了。我們相信，學校從小教導孩子愛護動物，孩子長大了也會更有愛心，但是某部分人群對流浪動物的惡意呢，又會造成怎樣的影響呢？

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

流浪狗 流浪動物

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