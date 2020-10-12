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37歲小學教師玩手遊 2年間用虛擬武器誘7女童拍裸照及不雅影片

香港01 / 楊婉婷 王譯揚
深水埗一間學校的37歲小學教師，透過手機網上遊戲「第五人格」，以通訊功能利誘受害人拍不雅照片及不雅視頻，並傳送予他。 示意圖／Ingimage
深水埗一間學校的37歲小學教師，透過手機網上遊戲「第五人格」，以通訊功能利誘受害人拍不雅照片及不雅視頻，並傳送予他。 示意圖／Ingimage

香港深水埗一間學校的37歲小學教師，透過手機網上遊戲「第五人格」，以通訊功能隨機挑選未成年的女童玩家，先向她們送出虛擬武器以減低戒心，然後以提供稀有的虛擬武器為藉口，利誘受害人拍攝不雅照片及不雅視頻，並傳送予他。警方早前接獲一名母親報案後，發現8歲女兒受害。據悉，警方調查發現女童曾傳裸照予疑犯，又與男疑犯進行視像通話，並被要求脫衣及愛撫。警方前日拘捕該名小學教師，並發現其手機內有20張不雅照片及3段不雅視頻，據悉全部是全裸，相信屬於其他未成年少女，估計尚有至少6名女童受害。警方呼籲任何人遇上述同類型案件，立即與警方聯絡。

新界南總區重案組郭詩慧高級督察指，今年9月初接獲一名女子報案，指其8歲女兒的手機中發現數張女兒自拍的不雅照片。警方調查後，發現女童在8月時透過網上手機遊戲認識一名陌生男子，而男子其後促使女童提供不雅照片，以換取虛擬武器。警方亦發現男子曾與女童進行視像通話，過程中他曾要求女童作出猥褻行為。前日（9日），警方在九龍灣一住宅單位拘捕一名37歲男子，警方檢查其手機，亦發現有20張不雅照片及3段不雅視頻，相信屬於其他未成年少女。

新界南總區重案組郭詩慧高級督察。 圖截自／香港01
新界南總區重案組郭詩慧高級督察。 圖截自／香港01

調查顯示，2018年12月至2020年9月期間，疑犯透過一個手機應用遊戲認識一些受害人，他利用遊戲內的通訊功能隨機挑選受害人，初時會無條件向受害人送出虛擬武器，以減低她們的戒心，之後與受害人的交換聯絡後，會以其他社交媒體作進一步溝通。疑犯會利用藉口向受害人提供稀有的虛擬武器，利誘受害人並促使她們提供不雅照片及不雅視頻。

該名男子37歲姓邱，職業是小學教師，於深水埗一間學校任教。現階段調查未有顯示疑犯任教的學校有學生是受害人或曾受到滋擾。警方會適時與有關學校作進一步調查及確認，並呼籲任何人遇上上述同類形案件，應即立即與警方聯絡。

該名男子涉嫌「利用、促致或提供未滿十六歲的人以製作色情物品」、「向十六歲以下兒童作出猥褻行為」及「管有兒童色情物品」被捕，現正被扣留，亦已被暫控一項「利用、促致或提供未滿十六歲的人以製作色情物品」罪，案件將於明日（12日）於沙田裁判法院提堂。

警方呼籲家長多加留意子女使用網上社交媒體及參與網絡遊戲的習慣，提醒他們切勿輕信網上玩家，胡亂將個人聯絡資料或私隱透露予陌生人，甚至以個人不雅照片或影片去換取虛擬遊戲物品。警方提醒任何人如利用、促致或提供未滿十六歲的人以製作色情物品或作真人色情表演，一經定罪，最高可罰款3百萬元及監禁10年。

教育局表示，已即時聯絡有關學校，並給予意見及所需支援。由於警方正調查有關事件，教育局不會作出評論。

延伸閱讀：

誘8歲女童傳不雅相換《第五人格》武器 牛頭角37歲男被捕

教師涉玩《第五人格》騙女童裸照 其手機電腦疑有逾20項不雅物品

文章授權轉載自《香港01》

未成年 猥褻 裸照

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深水埗一間學校的37歲小學教師，透過手機網上遊戲「第五人格」，以通訊功能隨機挑選未成年的女童玩家，先向她們送出虛擬武器以減低戒心，然後以提供稀有的虛擬武器為藉口，利誘受害人拍攝不雅照片及不雅視頻，並傳送予他。警方早前接獲一名母親報案後，發現8歲女兒受害。據悉，警方調查發現女童曾傳裸照予疑犯，又與男疑犯進行視像通話，並被要求脫衣及愛撫。警方前日拘捕該名小學教師，並發現其手機內有20張不雅照片及3段不雅視頻，據悉全部是全裸，相信屬於其他未成年少女，估計尚有至少6名女童受害。警方呼籲任何人遇上述同類型案件，立即與警方聯絡。

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