響應習近平制止浪費！陸村莊規定紅白喜事3菜1湯 違者罰「3個120」

貴州新平村在村莊裡立了兩塊石碑，上面刻著該村的「村規民約」，其中有一條寫著：「不管是誰家經濟條件如何，在操辦紅白喜事的酒席中，只能規定在『三菜一湯』以內，違者就得處罰『三個120』，即120斤肉（豬肉）、120斤大米、120斤米酒，用於供全體村民使用。」

天眼新聞報導，村主任吳進榮指出，「以前我們村辦紅白喜事，基本上都是15種菜到18種菜」，據介紹，過去新平村村民不管是辦喪事或喜事，都喜歡辦得隆重盛大，而且愈演愈烈，紅白喜事就成了爭面子、比闊氣、拚場面的競技場，動輒花費上萬元人民幣，讓民眾不堪負荷。

2018年後，該村通過召開全村村民大會，共同製定「村規民約」，具體規定全體村民在今後的紅白喜事中不得濫辦酒席等。吳進榮說，現在要積極響應號召，規定只辦三菜一湯，不能浪費糧食。

對「村規民約」的相關規定，有村民表示贊同，認為以前辦紅白喜事菜色太多，吃不完就拿去倒，「現在三菜一湯很合理，不會浪費」，還呼籲要愛惜糧食，不能鋪張浪費。

村黨支部書記潘成員表示，為響應習近平總書記對制止餐飲浪費行為的指示，村幹部和黨員帶頭，村民也一律遵從，「現在每家每戶，老百姓都能遵守」，節約之風就這樣生根發芽了。