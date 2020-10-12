快訊

電梯突然下墜！訪蘇貞昌行程 20多名記者受困10分鐘

【高教斜槓中年／上】博士兼任教師悲歌 流浪12年50歲被迫換跑道

山西財大諾毒集體感染 男生宿舍整層被隔離

世界日報 / 中國新聞組／北京12日電
山西財經大學爆發諾羅病毒集體感染事件。（取材自微博）
山西財經大學爆發諾羅病毒集體感染事件。（取材自微博）

山西財經大學驚傳爆發諾羅病毒集體感染事件，有學生出現腹瀉、嘔吐症狀，男生宿舍有一整層被隔離；經疾控部門取樣檢測，認定為諾如病毒導致的感染性腹瀉，目前仍有22人在院治療。

「健康時報」報導，從10月7日開始，山西財經大學的班級微信群每天都在發布類似消息，例如「重點強調，重點強調！大家這幾天出現有嘔吐腹瀉發燒的情況一定要報告」。

一名學生指出，10月 7日開始聽說有人上吐下瀉，當天就有一棟宿舍整層被隔離了，該層的同學停課，由班委負責送飯，如今校醫院已經住滿了。

學生表示，最初學生也不知道校內發生諾羅病毒感染的情況，是由於金融學院一張內部通知截圖在同學們之間傳開，大家才知道此事。

報導提到，學生對校方處理態度卻不甚滿意。有學生表示，學校沒告知感染源是什麼，因此也不知道如何注意食品安全，「學校餐具不衛生不是一兩天的問題了，消毒櫃的燈就從來沒開過，這兩天出了事之後才開，勺子也明顯變乾淨了。」

北青網報導，據山西財經大學11日通報，該校學生出現腹瀉、嘔吐症狀後，疾控部門分別於10月7日、10月10日取樣8例、20例，諾羅病毒檢測結果呈陽性分別為5例、6例。截至10月11日17時，在醫院接受治療的諾羅病毒感染性腹瀉患者和其他因素引起的腹瀉、嘔吐患者共計22例，症狀消失接受隔離觀察者57例。

目前，新發病例趨於減少。

諾羅病毒 患者 宿舍

延伸閱讀

大學通識課教女德 「男尊女卑」引發師生互懟

影／台中12外籍生檢疫腹瀉發燒 2採陰全數排除染疫

台中12名印尼外籍生發燒腹瀉 仍住院2人二採陰性

12外籍生檢疫中腹瀉、發燒 中市衛生局99％排除新冠肺炎

相關新聞

響應習近平制止浪費！陸村莊規定紅白喜事3菜1湯 違者罰「3個120」

貴州新平村在村莊裡立了兩塊石碑，上面刻著該村的「村規民約」，其中有一條寫著：「不管是誰家經濟條件如何，在操辦紅白喜事的酒席中，只能規定在『三菜一湯』以內，違者就得處罰『三個120』，即120斤肉（豬肉）、120斤大米、120斤米酒，用於供全體村民使用。」

中國強化對穆斯林控制 民間自辦朝覲團將受罰

中共中央統戰部微信公眾號統戰新語今天公布「伊斯蘭教朝覲事務管理辦法」，並宣布於12月起施行。根據該辦法規定，除了中國伊斯...

任志強涉案情節公布 中國民間質疑仍難平

中共官媒公布前華遠集團董事長任志強的「涉案情節」，聲稱他憑藉在華遠10餘年的「一人獨大」，利用職務便利受賄及挪用公款，涉...

山西財大諾毒集體感染 男生宿舍整層被隔離

山西財經大學驚傳爆發諾羅病毒集體感染事件，有學生出現腹瀉、嘔吐症狀，男生宿舍有一整層被隔離；經疾控部門取樣檢測，認定為諾如病毒導致的感染性腹瀉，目前仍有22人在院治療。

10歲童獨住出租房、靠營養午餐果腹 含淚遞「親筆求助信」

日前，在大陸陜西有一封來自10歲男童的求助信被廣為流傳，他在信中自稱是「最苦的最受難的孩子」，並說明前陣子不但遇上家人離世，母親又改嫁並棄養他，現在獨自住在一間小出租房，僅靠著學校的營養午餐及政府微薄的補助過日子。

陸未成年人刑責年齡調整 特定情況擬下調

大陸全國人大常委會再度回應有關未成年人刑責年齡是否下調的問題。大陸全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉12日上午表示，一方面...

深圳書記：探索新型舉國體制 解決核心技術問題

在中國國家主席習近平南巡深圳前，官方發布一份完善當地科技創新試點的方案。深圳市委書記王偉中近日也表示，在美國打壓下，深圳...

比春運車票難搶 中國流感接種率估提高至4%

陸媒報導，今年由於肺炎疫情，喚醒民眾預防意識，因此預約接種流感疫苗人數較往年暴增，堪比「春運搶票」。雖今年預估接種率可提...

陸發射高分十三號衛星 提供經濟建設訊息服務

根據中國航天科技集團發布，10月12日0時57分，在大陸西昌衛星發射中心，長征三號乙運載火箭托舉高分十三號衛星發射，衛星...

拉姆悲劇：中國藏族網紅命案後...無望的家暴陰影？

「拉姆，不要下山！」這是四川阿壩州網紅卓瑪拉姆，悲劇發生前的影片下，最多人替她哀悼的留言。藏族女性拉姆，9月14日在父親家直播時，遭前夫唐姓男子持刀闖入，潑灑汽油造成全身90%燒傷，經搶救半個月後無效，在9月30日離世，年僅30歲。

兩岸微流行／寵物直播崛起 觀眾破億

現代人生活節奏快，工作壓力大，愈來愈多人愛看寵物直播「療癒」自己，也使得中國大陸的「雲吸寵」崛起。快手大數據研究院日前發...

上海樂高樂園區 落戶金山楓涇

據上海市金山區9日發布的消息，上海樂高樂園度假區項目商務磋商已順利完成，將落戶金山楓涇。

熱門新聞

陸媒評蔡英文國慶演說：隱含20年「台獨」時間表

「求和說」央視李紅 隔1個月現身

港媒：習近平本週將南巡深圳 並會見港澳特首

喝醉男客調戲老闆娘 她「以一打二」揮拳把兩人打趴在地

「喜歡妳很久了」狂迷潛入匿床底 凌晨傳出鈴聲嚇壞女主播

獨／陳同佳案新進展 理律受委任已向士林地檢署陳報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。