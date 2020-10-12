山西財大諾毒集體感染 男生宿舍整層被隔離

山西財經大學驚傳爆發諾羅病毒集體感染事件，有學生出現腹瀉、嘔吐症狀，男生宿舍有一整層被隔離；經疾控部門取樣檢測，認定為諾如病毒導致的感染性腹瀉，目前仍有22人在院治療。

「健康時報」報導，從10月7日開始，山西財經大學的班級微信群每天都在發布類似消息，例如「重點強調，重點強調！大家這幾天出現有嘔吐腹瀉發燒的情況一定要報告」。

一名學生指出，10月 7日開始聽說有人上吐下瀉，當天就有一棟宿舍整層被隔離了，該層的同學停課，由班委負責送飯，如今校醫院已經住滿了。

學生表示，最初學生也不知道校內發生諾羅病毒感染的情況，是由於金融學院一張內部通知截圖在同學們之間傳開，大家才知道此事。

報導提到，學生對校方處理態度卻不甚滿意。有學生表示，學校沒告知感染源是什麼，因此也不知道如何注意食品安全，「學校餐具不衛生不是一兩天的問題了，消毒櫃的燈就從來沒開過，這兩天出了事之後才開，勺子也明顯變乾淨了。」

北青網報導，據山西財經大學11日通報，該校學生出現腹瀉、嘔吐症狀後，疾控部門分別於10月7日、10月10日取樣8例、20例，諾羅病毒檢測結果呈陽性分別為5例、6例。截至10月11日17時，在醫院接受治療的諾羅病毒感染性腹瀉患者和其他因素引起的腹瀉、嘔吐患者共計22例，症狀消失接受隔離觀察者57例。

目前，新發病例趨於減少。