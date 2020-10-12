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老人中彩票千萬後自殺！不滿財產分配 子女對簿公堂
江西贛州一名八旬老人彩票中獎千萬餘元後第二年自殺身亡，其長子懷疑二弟騙錢導致父親自殺，次子回批稱，因大哥不滿財產分配而造謠生事。
澎湃新聞報導，老人長子說，2018年10月父親購買福利彩票中獎1195萬，稅後957萬，二弟讓父親不要把中獎一事告訴其他兄弟姐妹，勸說父親拿錢理財吃高額利息。
報導說，2019年3月起二弟每月給家庭成員派發「家庭福利」，今年年中父親獨自坐火車回到江西老家，7月民警在一處山坡上發現父親遺體，排除他殺。
大哥說，二弟曾在多家銀行轉存錢款，但無法出示相關理財憑證，其懷疑父親得知彩票款被騙自殺。不過，二弟指出，父親中獎後自己是按父母指示給其他兄弟姐妹派發利息，不存在詐騙父親中獎款項。母親在父親過世後，擬定遺產分割方案「母親留三分之一，剩下的四名子女平分」，但大哥不接受。二弟稱，大哥三十多歲被開除後未再工作，父母把幾乎所有退休工資用來資助大哥生活，編造部分說法是謀求分得更多財產。
目前其他家庭成員已商量好，將此事交給法院裁決。
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