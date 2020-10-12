10歲童獨住出租房、靠營養午餐果腹 含淚遞「親筆求助信」

日前，在大陸陜西有一封來自10歲男童的求助信被廣為流傳，他在信中自稱是「最苦的最受難的孩子」，並說明前陣子不但遇上家人離世，母親又改嫁並棄養他，現在獨自住在一間小出租房，僅靠著學校的營養午餐及政府微薄的補助過日子。

據《澎湃新聞》報導指出，這名10歲男童用不太工整的字體寫了兩頁紙，經翻拍在網上公布。他自稱在漢中市漢台區鋪鎮某小學上五年級，日前因父親、外公外婆相繼去世，自己被送人撫養，但寄養人後來有了孩子，自己又被送還給母親。最後，由於母親改嫁，有了孩子，新家庭無法接納他，便讓他獨自住在一處出租房內。

他更強調，現在自己只有10歲，無力獨自生活，希望有關部門能幫其度過困難時期，直至18歲能獨立生活。此外，男童也心酸說明，因爲生活品質一直很差，沒有營養，雖然10歲了，身高體重都只有同齡人的一半，最後他更強調「上學路太遠，夜路黑，無人接送，自己害怕」，希望能藉此封信得到幫助。

該事件直至10日，據《上游新聞》的新聞記者分別向漢中市教育局、民政局及孩子所在鎮政府進行求證此事，多個部門的工作人員表示之前不知曉此事。目前，民政部門也已介入，追加相關補助，並與男孩母親進行了溝通，男孩母親也已經答應照顧兒子。